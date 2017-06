Okouo, solidario en Brazzaville

El deporte es grande por las gestas que se viven dentro de una cancha, pero también por los pequeños actos solidarios que se suceden fuera de ella. Viny Okouo, pívot del Unicaja, está pasando unos días en su país natal, la República del Congo, donde comparte sus vacaciones con sus familiares y aprovecha para realizar algunos entrenamientos. El canterano de Los Guindos además, está ayudando a un grupo de niños huérfanos en su ciudad natal, Brazzaville, a dar sus primeros pasos en el deporte. Es el lado más solidario y comprometido de Okouo en estas vacaciones que está pasando en su tierra.

En la temporada 2012/2013 llegaba a Los Guindos un chico de la República del Congo acompañado por su padre. El nombre del joven era Viny Okouo, que ya en aquel tiempo sobrepasaba los 2 metros de altura con solvencia. Eso sí, prácticamente no había jugado nunca al baloncesto y llegaba a España con el objetivo de intentar hacer una nueva vida, y lo haría apoyándose en un deporte que había visto más por televisión que practicado en las canchas.

Desde entonces han pasado 5 años, tiempo que ha aprovechado el joven Viny para hacerse con un puesto en el primer equipo del Unicaja gracias a su trabajo y su constancia. No fue fácil llegar a un país nuevo y adaptarse, con circunstancias en contra como el idioma o los miles de kilómetros de distancia con su familia.

Ahora Okouo da sus primeros pasos en el mundo del baloncesto profesional, pero no olvida sus raíces. Así lo está demostrando en estos primeros días de vacaciones que está pasando en su ciudad natal, Brazzaville, junto a sus padres y familiares. En la capital de la República del Congo, Viny no está sólo disfrutando con los suyos, también está realizando diversos entrenamientos para llegar al inicio de la pretemporada en las mejores condiciones. Pero no queda ahí el regreso a su tierra. Viny Okouo ha querido aprovechar su estancia en la capital del Congo para ayudar a un grupo de chavales con problemas familiares o huérfanos que con el ejemplo de Viny están conociendo los primeros fundamentos del baloncesto.

En una ciudad con los problemas recurrentes en el continente africano, el baloncesto puede convertirse en un halo de esperanza para estas nuevas generaciones de congoleños, que ven que compatriotas suyos se están convirtiendo en referentes sociales gracias al deporte de la canasta.

Con esta idea de solidaridad y responsabilidad, Viny Okouo ha querido ayudar a este grupo de niños de la capital de su país ya que él mismo fue en su día uno de esos chicos que se acercaba al baloncesto en las pistas de su ciudad. Concretamente llegó al baloncesto tras acudir a uno de los campus que en verano organizaba Serge Ibaka, compatriota de Okouo y también muy involucrado en los problemas de su país. Poco después llegaba al Unicaja donde desde un principio ha conocido el compromiso del Unicaja con la sociedad que le rodea, siempre intentando transmitir unos valores deportivos que puedan trasladarse a la vida, al día a día. Ahora intenta que en su tierra el baloncesto sirva para que estos pequeños con problemas puedan evadirse un rato de su realidad y disfrutar con el deporte.