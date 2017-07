Oleson espera una oferta del Unicaja

Brad Oleson y el Unicaja tienen una conversación pendiente. Y es probable que no pase esa charla de esta próxima semana. El Unicaja busca una pieza más para su perímetro, tras anunciar este viernes la salida del club de Jamar Smith. Y el tirador de Alaska, ex del FC Barcelona, aparece como la apuesta más sólida que maneja la dirección deportiva del Unicaja, capitaneada por Carlos Jiménez, para ocupar esa vacante en la línea exterior del Unicaja 2017/2018.

Es verdad que en la lista que manejan los rectores cajistas hay más nombres. Kyle Kuric, por ejemplo, es uno de los que también se ha sondeado las últimas semanas, como ha apuntado este periódico. El exjugador del Herbalife Gran Canaria está en mercado tras no renovar en Las Palmas y no estar incluido en la lista de jugadores sometidos a derecho de tanteo por el cuadro canario. El Unicaja ha preguntado por él, pero no hay mayor avance... por ahora.

Con Oleson tampoco hay nada cerrado, pero sí es verdad que ambas partes ya han tenido una toma de contacto algo más seria, que avanzará para bien o para mal en los próximos días. Hay cierto optimismo entre las partes en que todo acabe bien, pero queda mucho trabajo por delante.

Oleson se ha convertido en una pieza bastante codiciada en este inicio del mercado estival. Según ha podido saber este diario, el jugador estadounidense, tras abandonar el FC Barcelona Lassa, tiene ofertas de Italia, Turquía, Rusia y varias de la propia Liga Endesa. Se ha filtrado una del Tecnyconta Zaragoza, pero es solo uno de los 8 equipos que han contactado con su representante para saber cuál es la situación del jugador de cara al próximo curso.

El pasado 15 de junio, La Opinión de Málaga adelantaba que el Unicaja pensaba en Oleson como recambio de Smith, si es que éste no renovaba su contrato en Málaga. No obstante, era imposible entonces el poder realizar una oferta al de Alaska porque no había hueco para él. El jugador supo entonces del interés del Unicaja y ha ido retrasando contestaciones a otros clubes esperando que el 30 de junio se supiera de forma definitiva si había o no una vacante para él en el perímetro verde.

Una vez concretado de forma oficial el adiós de Jamar Smith, Oleson espera de forma inminente que las conversaciones de hace un par de semanas entre el club cajista y su representante se concreten en una oferta formal. El jugador quiere seguir en España a pesar de que las cifras que le prometen en Turquía o en Rusia son muy superiores a lo que puede ganar aquí. La opción de Málaga la valora, además, especialmente, porque sabe que es un proyecto serio y que al menos este primer año le permitiría seguir jugando en la Euroliga.

Joan Plaza es otra baza importante para tratar de concretar su fichaje. Oleson es consciente de que es un jugador del gusto del técnico catalán, que ya lo fichó en su etapa en el Real Madrid, aunque el cambio en la presidencia, con la llegada de Florentino Pérez el verano de 2009, provocó la salida de ambos, con los que no contaba para su proyecto de la sección de baloncesto.

Plaza confía en Oleson. No le importa que el estadounidense acabe de cumplir 34 años, porque quiere algún jugador de este perfil, muy veterano, que llegue de un gran club, capaz de soportar la presión en pistas calientes, tal y como explicó hace algunas semanas en una entrevista a este mismo diario.

Oleson es un jugador diferente a Jamar Smith. Es un buen tirador -no tan anotador como el escolta recién cortado por el club verde­-, pero sí es mucho mejor defensor que el de Illinois. Este pasado curso ha disputado con el Barça 32 partidos de Liga Endesa, con 20 minutos de media por choque, y 7 puntos (48,2% en triples), 1,9 rebotes, 1,6 asistencias y 7,8 de valoración. En la Euroliga, Oleson ha promediado, en 24 encuentros, 5,3 puntos, (34,5% en triples), 1,8 rebotes, 2 asistencias y 6 de valoración en 21 minutos en pista.

Oleson tiene a su favor, además, su condición de jugador español. Nacido en Estados Unidos, en 2009 juró la Constitución Española, aunque ya por entonces no ocupaba plaza de extracomunitario y jugaba la Liga como «cupo». Ser español supone un aliciente añadido para el Unicaja, que pretende que Viny Okouo sea la ficha número 13 la próxima temporada, por lo que necesita un español más para cumplir con los cuatro que exige la Liga ACB en una plantilla de 12 jugadores. Si Okouo está fuera de esos 12 «elegidos», solo serían cupos Alberto Díaz, Dani Díez y Carlos Suárez. Con la hipotética llegada Oleson saldrían las cuentas y la planificación cuadraría en los parámetros que quiere Plaza: 12 profesionales (4 de ellos obligatoriamente cupos) y 2 canteranos para ayudar como fichas 13 y 14, que serían Viny Okouo y Morayo Soluade, que renovó el viernes y se queda en el club como tercer base, como adelantó la web de La Opinión anteayer.