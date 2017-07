Semana de fichajes en Los Guindos

El club también está pendiente de rescindir el contrato de Kyle Fogg en las próximas horas

Mañana, 4 de julio, se cumple un mes desde que el Unicaja acabó la temporada, tras caer derrotado en las semifinales del play off por el título ante el Real Madrid. Desde entonces, el club cajista ha anunciado cuatro renovaciones (Nedovic, Dani Díez, Jeff Brooks y Carlos Suárez) y se ha oficializado también una rescisión de contrato (Jamar Smith). Pero ni un solo fichaje. Una situación que esta misma semana cambiará al hacer oficial la entidad verde la incorporación del escolta-alero serbio Dragan Milosavljevic y el más que probable fichaje del pívot georgiano Giorgi Shermadini, sujeto a tanteo por el Andorra.

Con el exterior serbio está el acuerdo cerrado desde hace ya muchas semanas. El club esperará a hacerlo oficial a que pase el pertinente reconocimiento médico. Se le espera a partir de hoy mismo en cualquier momento en la Costa del Sol para cerrar los últimos trámites y dar oficialidad a su incorporación al proyecto verde 2017/2018.

Habrá que esperar hasta la medianoche del miércoles para saber si también es oficial el fichaje del gigante georgiano Giorgi Shermadini. En este caso, la oferta cajista ya es oficial, lo que pasa es que el jugador está sometido a derecho de tanteo por parte del MoraBanc Andorra y las 24:00 horas del próximo miércoles es la hora límite que tiene el equipo del Principado para decidir si retiene o no a su jugador. Si antes de ese momento, el MoraBanc iguala la oferta cajista, Shermadini se quedará en Andorra. Si no es así, los derechos del georgiano pasarán a ser propiedad del Unicaja por espacio de las dos próximas temporadas, hasta junio de 2019.

Estos dos movimientos de llegadas están asegurados para esta semana que arranca hoy. También es cuestión de horas que el club cajista y Kyle Fogg hagan oficial la desvinculación del base-escolta de la disciplina verde. El acuerdo entre las partes está cerrado y solo falta darle la oficialidad correspondiente.

Un ritmo más lento

A pesar de todas estas operaciones ya avanzadas, lo cierto es que el ritmo de fichajes de esta temporada en el Unicaja respecto al del verano pasado tienen muy poco que ver. Y es que hace ahora justo 12 meses, el Unicaja tenía muy encarrilada la planificación de la temporada 2016/2017, con dos fichajes anunciados oficialmente (Musli y Fogg) y otro cerrado, pendiente solo de confirmación (Waczynski). Además, el día 6 de julio del verano pasado hubo dos incorporaciones más (Brooks y Mbakwe) y el día 18 estaba la plantilla cerrada, con la llegada última de Oliver Lafayette. Pensar a día de hoy en repetir semejante rapidez de movimientos parece, desde luego, una utopía.

Decía Plaza hace unos días en un análisis en su propia página web que una de las claves de la gran temporada realizada por el equipo este curso recién finalizado fue la buena planificación ejecutada el pasado verano, en la que hubo que reestructurar media plantilla, acertando en buena parte de las operaciones.

Días antes de iniciar sus vacaciones, el técnico catalán ya había advertido que este primer mes tras la temporada no iba a ser tan productivo como el de 2016 e incluso habló en la entrevista concedida a La Opinión de Málaga de que prefería esperar y fichar más adelante que precipitarse ahora con jugadores que pudieran ponerse a tiro y luego no fueran lo que necesita el equipo.

Lo cierto es que la comparación con hace ahora 12 meses es llamativa. Dejan Musli fue oficialmente jugador del Unicaja el 9 de junio del pasado 2016. Con la Liga todavía en juego -se disputaban entonces las semifinales-, el Unicaja anunciaba el acuerdo con el pívot serbio, procedente del ICL Manresa, con el que había salvado la categoría in extremis.

Tres semanas después, el 27 de junio, el club cajista hacía oficial el fichaje de Kyle Fogg. El escolta norteamericano pasaba a formar pareja de extracomunitarios en el Unicaja con Jamar Smith, aunque la idea de Plaza era que Fogg jugara de base, junto a Alberto Díaz y el fichaje que todavía estaba por llegar para cubrir la ausencia de Stefan Markovic, descartado por el técnico catalán.

Cuatro días antes de la llegada de Fogg al Unicaja, Adam Waczynski concedía una entrevista en Polonia en la que daba por hecho su fichaje por el Unicaja. Aquel 23 de junio, en el portal sport.pl, el alero del Obradoiro decía: «La mejor oferta que tengo es la del Unicaja. No he hablado con Joan Plaza todavía, pero la idea es que sustituya a Kuzminskas, que se va a otro equipo»... Solo unos días después el Unicaja presentaba a la ACB una oferta por el polaco que su equipo gallego no igualó en el derecho de tanteo, convirtiendo a Waczynski en jugador del Unicaja. Fue solo unos días después de que el 6 de julio el Unicaja sorprendiera a todo el mundo al anunciar al mismo tiempo dos fichajes: Jeff Brooks y Trevor Mbakwe. Era todavía la primera semana de julio y la plantilla del Unicaja 2016/2017 estaba cerrada a expensas solo del base titular, que se cerró el 18 de julio al firmar por un año a Oliver Lafayette.

De momento, hay que esperar para ver caras nuevas. Está segura la de Milosavljevic y tiene pinta que también llegará Shermadini. Oleson apunta a sustituto de Smith en el perímetro y todavía faltan un pívot y un base más por llegar.

Habrá que estar atentos...