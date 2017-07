El Unicaja conoce hoy a su rival en la Supercopa

La Euroliga arrancará el próximo 12 de octubre.

El Unicaja conocerá este mediodía (13.00 horas) quién será su rival para la Supercopa Endesa, que se celebrará en Gran Canaria el 22 y 23 de septiembre. La competición ha decidido que Valencia Basket (campeón de la Liga) y Real Madrid (campeón de la Copa del Rey) sean cabezas de serie, con lo que uno de ellos será el rival del equipo malagueño en el cruce de semis. El otro participante es el anfitrión del torneo, el Herbalife Gran Canaria.

La Sala Club del Gran Canaria Arena acogerá el sorteo de emparejamientos. Los cuatro clubes contarán con la representación de exjugadores que forman parte de la estructura del club: Víctor Luengo (Valencia Basket Club), Emiliano Rodríguez (Real Madrid), Juan Ramón Marrero (Herbalife Gran Canaria) y Carlos Jiménez (Unicaja).

El evento será presentado por el humorista y periodista televisivo Daniel Calero, y contará con la participación de Ángel Víctor Torres, consejero del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; y Gerard Freixa, director de la Supercopa Endesa.

El Unicaja jugará el día 22 y, si gana, disputará el 23 la gran final contra el vencedor de la otra eliminatoria. No hay final de consolación. Un poco más tarde comenzará la Euroliga 2017/18. En concreto, el 12 de octubre. La Euroliga, a la que vuelve el Unicaja, tendrá 30 partidos en la Fase Regular, en formato de todos contra todos por segundo año, no parará por las ventanas de la FIBA y disputará la Final Four en Belgrado del 18 al 20 de mayo. Esas son las principales conclusiones y novedades que han salido de la asamblea anual, celebrada este jueves en Barcelona, a expensas de que salga el calendario de partidos, previsto para los próximos días.

La Fase Regular llegará hasta el 6 de abril. Después, los ocho primeros jugarán los play off de cuartos de final, al mejor de cinco partidos, del 17 de abril al 1 de mayo. Los ganadores se jugarán el título en Belgrado, sede de la Final Four del 18 y 20 de mayo.