Optimismo por la contratación del escolta Sasu Salin

Este lunes a la medianoche se cumple el plazo que tiene el Herbalife Gran Canaria para igualar la oferta presentada por el Unicaja a Sasu Salin, por dos años. El club malagueño cuenta con el escolta finlandés, de 26 años, como complemento del equipo para el juego exterior, toda vez que aporta defensa y energía, cualidades que no son el punto fuerte de Nemanja Nedovic. El club malagueño confía en que el Herbalife no pueda igualar el ofrecimiento. Las cantidades no son demasiado altas, pero los insulares tienen ya cubierto el perímetro tras los fichajes de D.J. Seeley y Shaquielle McKissic, la renovación de Xavi Rabaseda y el joven Oriol Paulí. Además, negocia con el exbarcelonista Marcus Eriksson. Todo indica que Herbalife no igualará.