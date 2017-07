La ACB aprueba flexibilizar las condiciones económicas para ascender

La Asamblea General de la ACB, celebrada ayer en Barcelona, aprobó las nuevas condiciones económicas de acceso a la Liga Endesa acordadas por la comisión negociadora la semana pasada, y que sustituyen el canon de ascenso por una cuota llamada «valor de participación», que esta temporada es de 1.616.084 euros

La Asociación de Clubes de Baloncesto aprobó, tal como pactó con la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), que esa cantidad será abonable por el club que ascienda en un plazo de cuatro campañas y reembolsable en caso de descenso.

Por otro lado, los clubes acordaron continuar negociando con FEB y CSD la posible reducción futura de la Liga Endesa a 16 equipos, una exigencia de los clubes que participan en la Euroliga, con el propósito de descargar el calendario.

Las nuevas condiciones dinamizarán los ascensos y descensos entre la Liga Endesa y la LEB Oro, pues los clubes que obtengan plaza de ascenso deberán abonar 1.616.084 euros (cifra de la presente temporada 2016-17) en concepto de «valor de participación».

Se trata una cuantía muy inferior a las cantidades que se manejaban hasta la fecha (4,7 millones entre canon y Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos), y que podrá ser abonada a lo largo de cuatro temporadas (en la primera deberán pagar una cuota de entrada de 400.000 euros) y con derecho a la devolución del importe aportado en caso de descenso.

El acuerdo con la Federación Española de Baloncesto está avalado por el Consejo Superior de Deportes, y será comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La comisión negociadora había alcanzado también un principio de acuerdo con FEB y CSD respecto a una reducción de la competición a 16 clubes en 2019 y el modelo de ascensos y descensos en las próximas campañas.

No obstante, dicho texto no obtuvo el respaldo necesario de los clubes en la Asamblea General y no fue aprobado, acordándose continuar las negociaciones para encontrar el modelo de competición adecuado para los intereses del global de los equipos.