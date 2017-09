Plaza deberá hacer un descarte para los amistosos del Circuito Movistar

El técnico tendrá que dejar fuera de la convocatoria a un jugador para los partidos del fin de semana en Granada - Dejan Musli podría ser el sacrificado

La incorporación a la pretemporada cajista de tres de los internacionales que estaban participando en el Eurobasket, además de la recuperación de su lesión de Nemanja Nedovic, provoca que Joan Plaza tenga ya 13 jugadores de la primera plantilla a sus órdenes para preparar los amistosos del Circuito Movistar del próximo fin de semana, uno más de los que el club podrá inscribir para participar en esta cita de pretemporada.

Así las cosas, salvo que haya alguna lesión o algún problema físico de algún jugador, el técnico catalán se verá obligado a hacer su primer descarte de esta temporada en la que la primera plantilla verde cuenta con 14 jugadores, dos más de los que permite incluir el acta en cada partido.

Hasta ayer, Plaza ha tenido que «tirar» de cuatro canteranos de la fábrica de Los Guindos para completar los entrenamientos por la ausencia de los internacionales. Y es que el trabajo de pretemporada se inició a mitad de agosto con solo 9 jugadores del primer equipo (Ray McCallum, Alberto Díaz, Morayo Soluade, Dani Díez, Jeff Brooks, Carlos Suárez, James Augustine, Dejan Musli y Viny Okouo).

Hace unos días regresó Nemanja Nedovic, ya en la última fase de recuperación de su lesión en el hombro. Durante este pasado fin de semana aterrizaron en Málaga procedentes del Eurobasket Giorgi Shermadini y Adam Waczynski. Entre hoy y mañana se unirá el finlandés Sasu Salin para sumar 13 jugadores del primer equipo en Málaga, solo a falta de que llegue el serbio Dragan Milosavljevic.

El viernes y el sábado de esta semana, el Unicaja tiene sus dos últimos partidos amistosos de pretemporada. Serán en Granada, en el Circuito Movistar. El viernes, ante el Guaros de Lara de Venezuela, y el sábado, frente al Herbalife Gran Canaria. Para esta cita, el Unicaja solo puede inscribir 12 jugadores, por lo que al menos un integrante del primer equipo deberá quedarse fuera de la convocatoria.

Esta temporada, con un róster más grande de lo habitual, el técnico cajista se verá obligado en cada partido a hacer convocatorias. Hasta ahora no había sido necesario por las ausencias de los internacionales, pero desde este próximo viernes los roles empezarán a quedar definidos.

Con la llegada de Shermadini, Dejan Musli apunta a ser el sacrificado. El técnico cajista sigue sin tener confianza en el pívot serbio, que podría salir de los 12 elegidos. Con Viny, «Gio» y Augustine, esa posición está cubierta y tener a cuatro pívots puros no tendría mucho sentido. No hay minutos para todos. Otra opción sería prescindir de un jugador exterior, pero Morayo Soluade está haciendo una buena pretemporada y si Alberto Díaz no está al cien por cien por su golpe ante el Real Madrid, quizás Plaza prefiera contar en Granada con tres bases para rotar. Nedovic ya está recuperado de su lesión y la lógica es darle minutos para que vaya cogiendo ritmo de competición.

Sea de una manera o de otra, el caso es que Plaza debe tomar su primera decisión importante de la pretemporada. Y ¡ojo! porque dependiendo quién sea el señalado puede traer consecuencias.