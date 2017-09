Alberto ya es una estrella para la ACB 

Alberto Díaz ya es una estrella para la ACB, que le ha elegido junto a otros jóvenes valores del baloncesto español para protagonizar un anuncio televisivo para promocionar en la plataforma Movistar el inminente arranque de la Liga Endesa. El jugador del Unicaja, MVP de la final de la Eurocup, se ha ganado galones y ya es uno de los reclamos publicitarios para la temporada que se avecina.



En el spot, Alberto recorre a primera hora de la mañana varios puntos de Málaga para llegar al Martín Carpena y explicar en el vídeo: "Éste es el lugar en el que he crecido, en el que me he convertido en quien soy". Y el spot remata con un texto en el que se lee: "El lugar donde nacen las estrellas".



El anuncio, de 51 segundos, tiene la calidad y marca de la casa de los productos bien hechos de Movistar, aunque, como es norma habital en redes sociales, se han generado docenas de comentarios más o menos "graciosos". Se recuerda el largo recorrido que hace Alberto, desde el cauce del río (un lugar poco vistoso de Málaga) hasta las pistas de las playas de El Palo, para acudir al Carpena. Lo habitual en Twitter.







????Alberto Díaz "Desde que era un niño, siempre hago el mismo trayecto. De mi casa al Martín Carpena". Ya llega @ACBCOM ??via @MovistarBasket pic.twitter.com/O0aVQvSvJC — UnicajaCB (@unicajaCB) 18 de septiembre de 2017