Un título a sólo dos victorias

En semifinales espera el Valencia Basket - La otra semifinal la jugarán Real Madrid y Herbalife

­Es un título. Sin el brillo ni el esplendor de la Eurocup conquistada en Valencia el pasado 5 de abril, en aquel inolvidable tercer partido de la final. Sin la majestuosidad de aquel título de Liga ACB 2006 levantado en Vitoria. Sin el subidón provocado por la Copa del Rey 2005 de Zaragoza. Y, por supuesto, sin el sabor inconfundible de aquella primera vez en Vrsac, donde el Unicaja levantó la Korac de 2001, su primer título.

Definitivamente, la Supercopa Endesa no posee ni ese glamour ni proyecta la grandiosidad de esos cuatro títulos que el Unicaja ya tiene en sus vitrinas. Pero no deja de ser un trofeo. Y no está sobrado el club malagueño de ellos, por supuesto. Así que esta Supercopa no es, ni mucho menos, una competición que el Unicaja vaya a menospreciar. Todo lo contrario. Joan Plaza, cuando comenzó la pretemporada, dejó claro en su comparecencia ante los medios que el equipo iba a trabajar duro por poder levantarla. Y ese es el mensaje que ha tratado de enviar durante el último mes al plantel.

El trabajo de preparación ha sido muy positivo. El equipo sigue armándose y creciendo. Hay aspectos muy positivos y asuntos por mejorar. No se han producido lesiones y Plaza, por fin, ya podrá tener hoy a todo el equipo al completo. Hoy aterriza en Málaga el serbio Dragan Milosavljevic, con su plata colgando del cuello. Es el último en llegar de los internacionales. Con él, ya están los 14.

Ahora Plaza debe decidir, tal y como hizo ya en el Circuito Movistar, a qué dos jugadores deja sin vestir de los 14 que tiene en nómina. En Granada dejó fuera del equipo ante el Guaros de Lara al recién llegado Sasu Salin. Y contra el Herbalife, el damnificado fue Dejan Musli, que es el último pívot en la rotación para Plaza, detrás de Gio Shermadini, James Augustine y hasta de Viny Okouo. Hoy Plaza habla públicamente, a las 11.30 horas, y quizá vaya despejando dudas. Los verdes saben que en el camino tendrán que derribar a «sólo» dos rivales para poder coronarse como campeones de esta Supercopa. Un título a sólo dos victorias. El Unicaja se mide en semifinales al campeón de la ACB, el Valencias Basket, este viernes a las 19.30 horas, en #0 Movistar+. A las 22.00 horas se verán las caras el Herbalife y el Real Madrid, en el otro cruce. Los dos ganadores se medirán el sábado a las 19.30 horas. No hay final de consolación. Los perdedores de las semifinales se vuelven a casa.