Quinta presencia del Unicaja en una Supercopa

Es el único título ACB que no tiene todavía en su palmarés. El Unicaja llega a esta Supercopa Endesa 2017 de Gran Canaria con la intención de sumar un título que complete uno de sus años más productivos y que le permita poder presumir de haber ganado las tres competiciones organizadas por la ACB (Copa del Rey, Liga Endesa y Supercopa).

Es la quinta presencia del conjunto malagueño en este torneo. Los verdes disputaron los torneos de 2005 y 2006 como campeones de la Copa del Rey y de la Liga Endesa, respectivamente, mientras que las otras dos participaciones (2004 y 2015) fueron como anfitriones. En 2004, en el regreso de la competición tras más de dos décadas de ausencia, el Unicaja jugó como anfitrión, perdiendo en semifinales en el Carpena contra el FC Barcelona por 62-70.

Un año más tarde, esta vez en Granada, el Unicaja cayó en la misma ronda, la inicial, a manos de un CB Granada que dio la sorpresa al vencer a los cajistas por un apretado 73-71.

Por fin, en 2006, el Unicaja pudo llegar a la final. Meses después de ganar la Liga Endesa en Vitoria, a la tercera fue la vencida y el equipo costasoleño superó en semifinales al Joventut (74-66), antes de caer en la finalísima contra el TAU por 78-83.

El cuadro verde no regresó al torneo supercopero hasta 2015, esta vez como anfitrión. Y de primeras no pudo irle mejor, con triunfo contundente contra el Real Madrid por 94-79. Sin embargo, como nueve años antes, en la final el equipo de Joan Plaza no pudo celebrar el título delante de su afición, cayendo contra el Barça Lassa por 62-80.

Por tanto, el Unicaja tiene un balance en la Supercopa Endesa de 3 victorias y 5 derrotas, tras ocho partidos. Eso sí, en las dos últimas ediciones de Supercopa Endesa en la que el Unicaja participó, cayó en la misma final. Viendo los dos primeros precedentes, en el que a la tercera fue la vencida a la hora de pasar de semifinales... ¿será éste el año del triunfo de los cajistas en esta cita que abre oficialmente la temporada en el baloncesto español?

Si ganara, se repetiría algo que empieza a ser tradición en el club de Los Guindos: los títulos siempre llegan lejos de Málaga. Tanto la Copa Korac de 2001 (en Vrsac, Serbia), como la Copa del Rey 2005 (Zaragoza), la Liga Endesa 2006 (Vitoria-Gasteiz) y la Eurocup 2017 (Valencia), todos los títulos llegaron lejos del Martín Carpena. ¿Se unirá Gran Canaria a esa lista? Ojalá que sí.