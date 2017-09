A Plaza le roban la Eurocup

Era otra mañana tranquila de trabajo. Joan Plaza teclea en su ordenador, repasando vídeos y estadísticas. Mientras toma un sorbo de café, el entrenador del Unicaja se gira y, en ese descuido, la reluciente Eurocup que preside su mesa de trabajo es sustraída. Este relato es pura ficción y pertenece a un spot publicitario que ha grabado la Euroliga para promocionar el arranque de la Eurocup.



En el anuncio, varios de los entrenadores punteros de la competición tratan de hacerse con el ansiado trofeo. A Plaza es el mismísimo Shasha Djordjevic quien le arrebata el título. El seleccionador de la selección de Serbia y entrenador del Bayern Múnich -precisamene, el rival que el Unicaja eliminó en cuartos de final en su camino al título el pasado curso- es quien le roba el trofeo, hacióndose pasar por chico de la limpieza, y lo sustituye por una maceta.



Pero luego es el mismísimo Aíto García Reneses, ahora a los mandos del Alba de Berlín, el que le hace la misma jugarreta a Djordjevic y le cambia la Eurocup por un extintor y se marcha a pasear con un carrito con el título... Una divertida parodia para dar comienzo a la Eurocup. El Unicaja es el vigente campeón pero no defenderá el título ya que ha dado un paso más y disputará la Euroliga.





Who will take the #7DAYSEuroCup trophy this season?



??: #EuroleagueTV, coming soon



??: https://t.co/CtqsMxVBh4 pic.twitter.com/mWE88EqNbP