"El Unicaja tiene calidad para jugar alguna final"

A Nemanja Nedovic (16 de junio de 1991) se le ve feliz e ilusionado ante la temporada que está por venir. Sabe que habrá muchas exigencias y que él y su equipo jugarán más partidos que nunca, pero está convencido de

que el Unicaja ha hecho un buen equipo y que él y sus compañeros podrán con todo y aspirarán, incluso, a títulos.

¿Qué Unicaja vamos a ver en este proyecto 2017/2018?

Tenemos jugadores muy rápidos, con mucho talento y espero que nuestro baloncesto va a ser más rápido, con más tiros. Nuestros aleros pueden correr, tenemos mucho talento en el poste bajo. Espero que todo salga bien ya desde el partido contra el UCAM de Murcia.

Ha generado mucha expectación el fichaje de Ray McCallum. ¿Es tan bueno como parece desde fuera?

Sí. Es bueno. Es un base duro. Tiene gran experiencia en la NBA, ha jugado en los Spurs con Gregg Popovich y eso muestra que tiene mucha calidad. Ha jugado muy bien en pretemporada. Lo hace más fácil para los compañeros. Para mí, especialmente. Me gusta jugar con él. Es un base que me entiende, que me conoce y estoy muy satisfecho con la plantilla que tenemos. Estoy seguro de que vamos a hacer una buena temporada.

La Supercopa, ¿ha sido una pequeña decepción?

Creo que es imposible jugar peor que la primera parte de la semifinal contra el Valencia. Ha sido muy raro lo que hicimos esos 20 minutos. Yo tiré un airball desde el tiro libre y eso no me pasó nunca en mi vida. Tras el descanso nos levantamos un poco, pero contra equipos como Valencia tienes que jugar bien los 40 minutos. Espero que el equipo dé un paso adelante en eso de estar más regular cuando empiece la Euroliga y los partidos importantes.

Todo el mundo habla de lo complicado que será afrontar tantos duelos esta temporada. ¿Está preocupado por la carga de partidos que vienen en los próximos meses?

No estoy preocupado. A mí, personalmente, me gusta más jugar partidos que entrenar. Vamos a tener muchos más partidos, vamos a tener más oportunidades de jugar contra jugadores de un alto nivel. Es una buena oportunidad para nosotros. Estoy seguro que el club tiene un buen plan para hacernos más fácil la temporada. Ya sabemos que habrá muchos chárters y nuestro trabajo es jugar partidos al máximo nivel cada noche y espero que hagamos una buena temporada.

Dijo en la presentación que tenía retos personales para esta temporada. ¿Cuáles son?

Es que los tenía ya el año pasado, pero no pude por muchas lesiones. Lo más importante para mí es ser regular. Que el equipo sepa que puede contar conmigo en cada partido. Y eso es lo más importante. Pero prefiero centrarme en los retos del equipo: tenemos mucho margen de mejora, especialmente en la Copa del Rey, que fuimos eliminados en cuartos de final. Creo que tenemos calidad para jugar alguna final. En la ACB en mi primera temporada jugamos los cuartos de final, el año pasado , semifinales, y creo que es el tiempo de jugar una final en la Liga Endesa, también.

La Liga se presenta más abierta que nunca. Además de Real Madrid y Barcelona hay varios equipos que pueden aspirar a los títulos...

Sí, hay muchos equipos buenos, con fichajes procedentes de la NBA y de otros equipos de Europa. Hay jugadores que han vuelto a España como Jayson Granger, que da mucha caildad a la Liga. La verdad es que hay muchos equipos que pueden perfectamente luchar por los cuatro primeros puestos. No recuerdo otra Liga ACB tan fuerte. Va a ser una Liga muy interesante.

¿Pesó mucho para su renovación con el Unicaja que el equipo se clasificara para la Euroliga aquella mágica noche de la final de la Eurocup en Valencia?

Mucho. Después de ganar la Eurocup fue mucho más fácil decidir. Tres años en un mismo club, con un rol importante y jugando la Euroliga creo que puede ser muy bueno para mi carrera. En Málaga me siento bien, tengo la confianza del entrenador y de la gente de Málaga y no tenía razón cambiar de equipo.

Serán muchos partidos esta temporada. ¡Vaya reto!, ¿no?

Son más de 70 partidos. Tenenos 16 jugadores en la plantilla contando los jóvenes también. Seguro que habrá partidos que jueguen ellos. No creo que será un gran problema si hay un buen plan de recuperación después de cada partido y yo estoy seguro que vamos a disfrutarlo.

¿En qué cree que es mejor este Unicaja respecto al de la temporada pasada?

Es difícil decirlo ahora porque sólo he jugado tres partidos con el equipo en la pretemporada. El año pasado tuvimos una muy buena química en el equipo y por eso ganamos la Eurocup. Este año el equipo es diferente y las principales diferencias las vamos a conocer después de tres o cuatro partidos.

Esta temporada la Final Four de la Euroliga es en su país...

Sí. En Belgrado. En mi ciudad. Es un sueño y no sé si es real hablar ahora de eso. A ver cómo empezamos la temporada porque nuestro primer rival es el campeón de Europa y va a ser muy difícil, pero todo el equipo tiene ganas de competir y espero que podamos hacerlo.

Su amigo Dejan Musli está pasando por una situación complicada, tras ser un jugador importante el curso pasado y estar ahora sin protagonismo. ¿Cómo lo ve?

Creo que está bien. Estoy hablando con él mucho. Es consciente de la situación... y nada. Sólo paciencia, trabajo y la oportunidad va a aperecer, seguro. Es una temporada muy larga y vamos a rotar jugadores, así que solo tiene que estar paciente y esperar su oportunidad.