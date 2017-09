15 cambios en todo el curso: comienza la cuenta atrás

La Liga Endesa arranca este viernes con el Barça-Baskonia, aunque el Unicaja deberá esperar al domingo para iniciar su participación en la competición, en Murcia. Este mismo viernes por la tarde, el club debe remitir a la Liga Endesa los 12 jugadores que inscribirá para jugar esta temporada en la ACB. Será un curso muy atípico, ya que la participación en la Euroliga ha obligado al club a ampliar su plantel, que tiene a 14 hombres. Así que, por cuestiones meramente numéricas, habrá dos jugadores del Unicaja que no podrán jugar los fines de semana en la ACB.

La normativa de este curso 2017/18 permite al Unicaja realizar 15 cambios durante el curso, al margen de los lesionados. Es decir, que Joan Plaza puede mover el equipo e ir realizando cambios, pero de forma limitada. Y, además, deberá tener en cuenta que debe cumplir con la normativa, que recoge la obligatoriedad de incluir a cuatro cupos de formación entre los 12 elegidos.

Mañana debe hacer ya el técnico su primera convocatoria. Hay una ausencia que desgraciadamente es forzada, la de Dani Díez por su lesión en el hombro derecho. El otro puesto debe elegirlo el técnico. No puede ser ningún cupo, ya que sólo quedan cuatro: Alberto Díaz, Morayo Soluade, Carlos Suárez y Viny Okouo. Así que debe elegir entre un comunitario o un extracomunitario. Los focos apuntan de nuevo a Dejan Musli, que ya se perdió la Supercopa Endesa. Pero sólo se confirmará mañana por la tarde.

Los 12 elegidos serán los que estén inscritos en la ACB y los que serán incluidos en acta y, por lo tanto, jueguen a Murcia este domingo a las 12.3o horas.

A partir de ahí, Plaza tiene 15 cambios para ir administrándolos durante toda la temporada, sin contar, eso sí, con los que haya debido a las lesiones. Esto significa, por ejemplo, que si el coach verde quiere contar con Dani Díez el próximo jueves, en el Martín Carpena ante el San Pablo Burgos, el cambio no le contará. Podrá sacar del equipo a cualquier jugador para que entre el alero madrileño sin que le sume como un cambio. Esto lo revitaliza todo.

La temporada es muy larga y habrá muchos cambios, algunos por simples golpes, que no contarán dentro de los 15 permitidos. Aunque hay que vigilarlo muy de cerca, porque tanto Morayo Soluade como Viny Okouo tienen contrato con el primer equipo y sus cambios también contarán. «Mo» ya no es sub´22 y no puede subir y bajar del filial y el Unicaja ha decidido no modificar el contrato de Viny, que le obliga a estar inscrito con la primera plantilla, por lo que cuenta como un jugador profesional más. Su entrada y salida de los «12» también computa. Y, además, es un valiosísimo cupo de formación. Al igual que Soluade. Mucho que controlar.