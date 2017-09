Plaza: "Nuestro mejor nivel lo daremos en dos o tres semanas"

Joan Plaza compareció este viernes en rueda de prensa para hablar de cómo afronta el Unicaja el arranque liguero. El técnico catalán es optimista y confía en que su equipo logre la victoria en la pista del UCAM. «Hay ganas de empezar y de refrendar las sensaciones que ahora mismo tenemos. También reconozco que hay cierto miedo, pero estamos satisfechos del trabajo que hemos hecho. Ahora sólo lamentamos la baja de Dani y esperamos que no haya sorpresas. Empezamos a todo ritmo, con tres partidos en una semana y sabiendo que la tranquilidad de ahora puede diluirse con esa cantidad de viajes que vamos a tener. Pero estamos contentos", apuntó.

El catalán está satisfecho con la plantilla que ha formado el club de Los Guindos. "La plantilla se ha compensado, aunque no dejamos de ser quienes somos. Tenemos el presupuesto que tenemos y el club ha hecho los esfuerzos posibles en fichajes y desplazamientos. El grupo se lleva bien y somos ricos en todas las posiciones. Los técnicos y que no nos dejamos llevar por las luces de neón, estamos muy satisfechos del grupo. Nos ayudaría empezar con una buena dinámica. La victoria en Murcia ayudría a pensar que estamos bien. Entiendo que con la incorporación tardía de algunos jugadores, nuestro mejor nivel no lo daremos hasta dentro de dos o tres semanas, pero hasta ahora las percepciones son buenas», finalizó.

Plaza también desveló la política de descartes que va a seguir en su plantilla de 14 jugadores. "La decisión de los descartes está consensuada con los que dirigimos el equipo. En principio, las bajas de la Euroliga serán distintas de las de la ACB. Dos jugadores que no jugarán en la Euroliga sí jugarán en la Liga Endesa. Los jugadores descansarán para llegar lo más fescos posibles al final de temporada", aseguró.

«Aparecerán equipos que pueden dar un susto. Aparentemente hay seis equipos desde el Valencia, pasando por el Real Madrid, Barcelona y nosotros, también el Gran Canaria, pueden estar en la franja superior. Otros como Andorra, Estudiantes y el mismo Bilbao pueden colarse en la fiesta y dar más de un susto. Nuestra idea es clasificarnos para la Copa del Rey. Sabemos que necesitamos unas 11 ó 12 victorias para ser fijos. Trataremos de conseguir esos triunfos lo antes posible. En la Euroliga queremos empezar con buen pie para estar siempre con opciones de clasificarnos para el play off. La ACB es prioritaria para nosotros, estar en el play-off y estar lo más arriba posible porque ni ganando la Euroliga te garantizas jugarla el año siguiente, y sí quedar entre los primeros en la Liga ACB», afirmó.

Respecto al primer rival de la temporada, Plaza cree que es un equipo que será muy difícil de superar. «El Barcelona les ganó el domingo pasado por un triple desde el medio campo en el último segundo de Pressey. Creo que es un equipo bien entrenado con jugadores de un perfil duro y talentoso, que se complementan bien. Es una cancha muy dura, que exigirá lo mejor de nosotros. Un equipo con jugadores como Rojas, Oleson o Benite es un equipo duro y con pívots físicos, tenemos que ir con el mono de trabajo desde el minuto uno porque si no podemos venir con la derrota», recalcó.

Plaza termina contrato el próximo 30 de junio. Ahora mismo, su continuidad no es algo que le preocupe. "Ahora mismo no. Hace años sí me habría distorsionado. Quiero disfrutar el momento y refrendar la sensación es que tiene el equipo. Quiero seguir ilusinando a los abonados, que se vayan contentos a casa. No decepcionar a la gente y disfrutar de una Euroliga preciosa, que ojalá no sea la última. Quiero gozar eso al máximo. Lo que tenga que ser en el futuro será. Si viene, vendrá y si no no cambiaré el perfil porque tengo ganas de hacer una buena temporada. Ahora no me inquieta. Te da más paz tener las espaldas cubierta, pero tendré lo que me merezca. Si los dirigentes quieren que me quede, pues hablaremos. Si no llevaré la nave lo más lejos que pueda», finalizó.