El Unicaja comienza cuarto la Liga ACB

La victoria del Unicaja por 10 puntos de diferencia en la pista del UCAM Murcia le ha dado al equipo malagueño la cuarta plaza en la clasificación de la Liga Endesa, a falta de un partido, el aplazado Estudiantes-Joventut. La ACB está comandada por el Iberostar Tenerife, que venció con placidez al San Pablo Burgos: 81-65. Precisamente, el próximo rival del equipo malagueño es el Burgos, recién ascendido y debutante en la ACB. Segundo es Fuenlabrada (contrincante verde del domingo en la jornada 3) y tercero es el Valencia Basket.

Gran arranque del Unicaja, que es cuarto tras el debut. Y Joan Plaza lo valoró después de su victoria en Murcia, donde el cuadro cajista ganó con solvencia. El entrenador del equipo malagueño se mostró muy contento por el dominio del equipo y avanzó en que aún es pronto para vera al mejor Unicaja, al que aún le falta rodaje y conocimiento entre los nuevos. «Doy las gracias a los 23 locos que han venido en autobús. Nos faltan 9 victorias para la Copa del Rey.

Comenzamos el partido con algunas pérdidas no forzadas pero en general el tono de solidez ha sido claro. Hemos ganado tres cuartos. En el balance general lo merecimos. Hay jugadores que han hecho cosas que me estimulan. Nedovic es el más pasador del equipo, Brooks es el más reboteador... Trabajamos bien y nos toca seguir creciendo. No es nada fácil ganar en Murcia y nos vamos contentos, con ganas de encontrar los mecanismos que nos hagan un equipo mejor», comenzó el técnico verde.

Plaza cree que la derrota en la Supercopa ante Valencia le ha sentado bien al equipo para encontrar su sitio: «Aprendes de tus errores y haber perdido contra Valencia, como lo hicimos, compitiendo hasta el final, sacamos buenas conclusiones. La gente ha venido más puesta a este partido. Fue un buen referente para llegar aquí», continuó.

Respecto al encuentro y su desarrollo, el entrenador del Unicaja explicó que todo el equipo contribuyó a la victoria.

«Ha sido una puesta en escena con los jugadores que salimos y luego los de banquillo lo mantuvieron e incluso mejoraron. Hemos mejorado el tiro de dos, con más juego interior-exterior. Y eso es síntoma de madurez». Y resumió con lo que más le gustó y lo que menos: «Las pérdidas han sido lo peor, con los mates a campo abierto, esos pases horizontales que provocan peligros verticales. Y luego queremos ese 60-40% en anotación, 60% de los puntos por fuera y 40 por dentro», finalizó.