Plaza tiene hasta las 20 horas para hacer cambios en la plantilla para el partido contra el Burgos

Es el sino de esta temporada para Joan Plaza. La víspera de cada partido de Liga, el entrenador del Unicaja deberá elegir a 12 de los 14 jugadores que tiene en plantel. La ACB solo permite inscribir a una docena de jugadores para cada partido y la hora límite es las 8 de la tarde del día anterior a la disputa del choque. Si no hay ninguna comunicación oficial del club a la Liga, los 12 que jugaron la jornada anterior son los que siguen inscritos. Si por el contrario hay cambios, el club comunica a la ACB sus altas y sus correspondientes bajas.

En el estreno liguero del pasado domingo en Murcia, los dos descartados fueron Dani Díez y Dejan Musli. El alero madrileño se quedó fuera de la lista por unas molestias en el hombro que le impidieron poder jugar. En el caso del pívot serbio, Plaza lo dejó fuera de la convocatoria por cuestiones puramente técnicas.

Hoy, Plaza deberá decidir antes de las 20 horas si mantiene la misma pareja de descartados o, por el contrario, hace algún cambio en su «12». El técnico tomará la decisión después del entrenamiento matinal de hoy, una vez compruebe la evolución de la dolencia del alero madrileño y evalúe el estado físico del resto de jugadores.

No es descartable que el técnico mantenga para esta cita de mañana ante el San Pablo Burgos los mismos 12 convocados del estreno en Murcia. Con Díez no se quiere corre riesgos y podría ser que Plaza aguante hasta la cita del domingo en Fuenlabrada con Morayo Soluade entre los elegidos. El base británico, además, jugó en Burgos la pasada temporada, por lo que será un partido especial para él.

Otro tema es si Dejan Musli jugará o no ante los castellanos. Para dar de alta al serbio sería obligatorio prescindir de alguno de los extranjeros del equipo ya que es necesario que haya 4 cupos (Alberto Díaz, Carlos Suárez, Viny Okouo y Morayo o Dani Díez) entre los 12 convocados. A pesar de que el técnico dijo la semana pasada que hará rotaciones en sus descartes, no parece probable que incorpore a Musli, con el que por ahora no cuenta para su rotación interior. No obstante, a las 20 horas se sabrá de forma oficial.