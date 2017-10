Plaza: "Me gustaría vivir una gran fiesta del baloncesto contra Burgos"

Joan Plaza espera vivir este jueves, en el debut del Unicaja en la Liga Endesa en el Martín Carpena, "una gran fiesta del baloncesto", desea ver el "campo muy lleno" a pesar de que el partido "es a las 21.30 horas, que es jueves, que la gente tiene trabajo e hijos". Comienza una temporada muy especial y el coach verde espera y desea una gran comunión con todos sus aficionados.

"Burgos merecía volver a la ACB y ojalá se consolide a la ACB, me gustaría sobremanera que aquí estuvieran los 8.000 abonados. Hay que pelear, la gente del Banco, los spónsors, todos. Llegar a los 8.000 no está al alcance de todos los equipos de la ACB. Me gustaría que la gente venga, con intensidad. Sé que es a las 21.30 y jueves, que la gente tiene trabajo e hijos, pero al fútbol van 40.000 y entre todos hemos de compensarlo y acudir. Me gustaría vivir una gran fiesta del baloncesto, con el debut en casa. Ojalá sea así. Que el campo esté muy lleno", deseó el entrenador verde.

El Unicaja arrancó la ACB el pasado domingo ante el UCAM en Murcia con triunfo (64-74) y ahora se mide al colista, recién ascendido y debutante en la ACB, el San Pablo. "Empezar con buen pie siempre ayuda. Ganar en Murcia y hacerlo contra Burgos también sería un gran honor. Me gustaría que la gente viniera. Hemos de venir contra equipos recién ascendidos. Burgos se merece un gran aplauso de Málaga, después de tantos años para subir a la ACB. Hicimos cosas buenas en Murcia, que es una cancha donde es muy difícil ganar, donde los rivales no dejarán a Murcia en 64 puntos fácilmente. Tenemos muchas cosas mejorables. Y hasta que no lo hagas de una forma constante no voy a estar contento", señaló el técnico.

Habló sobre varios nombres propios. En primer lugar lo hizo de Ray McCallum, uno de los fichajes de renombre del Unicaja este verano (puede leer la entrevista que publica hoy miércoles La Opinión). Tras una espectacular pretemporada no ha brillado ni en la Supercopa ni en el debut liguero. "Le puede afectar un poco el haber jugado muy bien en pretemporada. Ya vienen partidos serios, como Valencia o Murcia. La gente ha visto que ha sido importante y lo está sufriendo en sus carnes. No me preocupa, está entrenando muy bien. Habrá partidos para todos, en la Liga española y Euroliga. Los errores que tuvo fueron por falta de ansiedad. Acabará jugando mejor", explicó.

También tuvo palabras para Dragan Milosavljevic, un recién llegado al Unicaja y a la ACB. "Su adaptación está siendo progresiva. Es una persona muy seria e introvertida. Lo percibo a gusto con lo que está haciendo, con su rol dentro del equipo, pero no dará su real medida hasta dentro de tres semanas o así. Él contribuye de forma activa, en defensa y ataque, de lo que se le pide. Ha estado un mes jugando con Serbia y vino el último y su rol aquí será diferente".

En principio, no hay previsto hacer ningún cambio en la ACB, por lo que seguirán de baja el lesionado Dani Díez -muy mejorado ya del hombro- y Dejan Musli. A Plaza le hubiese gustado una pretemporada más larga, pero debe amoldarse a lo que hay. "Los jugadores quieren jugar partidos. Es de pura lógica que lo ideal sería tener una pretemporada entera normal, que los jugadores se adapten de forma progresiva. Tengo yo mismo que ajustar los calendarios, mi forma de entrenar. Pero es lo que hay. Han de mejorar conforme jueguen partidos, ver vídeos en el autobús pero es gente que tiene recorrido y están muy acostumbrados. La mayoría de ellos conoce la Liga española y eso es positivo".

Y referente al San Pablo Burgos, Plaza realizó un análisis de su rival, del que destacó tres jugadores clave: el base americano con pasaporte georgiano Corey Fisher, el alero lituano Deividas Gailius y el pívot americano Deon Thompson. "Burgos tiene una columna vertebral muy definida con Fischer, Gailius y Thompson -el base, el tres y el cinco-, pero luego tiene gente joven, como Sebas Saiz o incluso Edu Martínez, que está formado en la cantera del Barcelona. Trabajan en distintos niveles defensivos, en zona, individual, con presión. Thompson es un jugador muy importante para ellos y hay que ser proactivos en el poste bajo. Quien crea que va a ser un rival fácil es que no lo conocen. Tienen talento y la historia está llena de gente que creía que los partidos estaban ganados", finalizó Plaza.