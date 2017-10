Ray McCallum: "Tenemos un gran equipo y pelearemos por ganar títulos"

Todo, hasta ahora, le ha salido de maravilla. Está feliz en el club, en el equipo y con la ciudad. Confía en que éste sea un gran año de éxitos que le devuelvan a la NBA.

Su nombre es un soplo de esperanza para la afición del Unicaja: Ray Michael McCallum (12/6/91, Madison, EEUU). Un base fichado para marcar diferencias, para competir en el ilusionante curso 2017/18, de vuelta a Euroliga. Promete chapurrear español en diciembre. Es un chico tranquilo al que Málaga le encanta. Soltero, ambicioso, con ganas de seguir creciendo y volver a la NBA, Ray cree que este Unicaja puede dar grandes alegrías. El tiempo lo dirá.

¿Qué tal va la adaptación a Málaga, a la ciudad, al club y al equipo de Ray McCallum?

Va todo muy bien. Mi adaptación está siendo estupenda, me siento realmente bien. La ciudad es realmente bonita, la gente es muy agradable y todo el mundo me está haciendo sentir como en casa. Me siento muy a gusto con todo, con los compañeros, los entrenadores y dentro del club.

¿Es todo esto (el club, el equipo, la ciudad) cómo se lo esperaba, como se lo habían contado?

Sí, definitivamente todo es mejor de lo que yo mismo me esperaba. Me contaron cosas fantásticas de la ciudad y es muy bonita. Tiene playa y estoy feliz por haber venido aquí.

¿Le ha dado tiempo a ir a la playa este verano?

Sí, he ido a la playa, es estupenda. He estado dando paseos y es muy agradable.

¿Por qué no había salido antes de Estados Unidos para jugar al baloncesto?

En los últimos años he estado muy centrado en tratar de encontrar un sitio en la NBA, y no tuve una gran oportunidad para volver a jugar. Y esta temporada pensé que podía cambiar y llegó la opción del Unicaja y me vine aquí porque en realidad pensé que era la mejor oportunidad para mí y para mi carrera. Venir a Málaga a jugar esta temporada.

Su llegada al Unicaja provocó un gran impacto en Málaga. Un jugador con 154 partidos en la NBA...

Es muy bonito para mí ver el impacto que ha provocado, comprobar que los aficionados se sienten realmente emocionados de que yo esté aquí y yo también estoy ansioso por poder jugar este jueves en el Carpena para todos ellos y comenzar a devolvérselo.

Otra opción para el puesto de base que barajó el club fue Jayson Granger. Él me contó que ambos jugaron en Estados Unidos.

Sí, es cierto que jugamos algún partido en el instituto. Pero de eso pasó hace mucho tiempo€ (risas).

Su pretemporada ha sido como un cuento de hadas... Grandes actuaciones, muchos puntos y un montón de piropos sobre usted€

Mi pretemporada ha sido buena, fueron seis partidos para ir conociéndonos y yo intenté hacerlo lo mejor posible, pero ahora eso ya pasó y sólo hay que pensar en la temporada regular.

Ni en la Supercopa ni en Murcia hemos visto a ese McCallum tan desequilibrante, ¿por qué?

Me gustaría decir que los dos últimos partidos yo no lo hice todo lo bien que quiero y he de volver a encontrarme a gusto con el ritmo. Tengo que salir a hacer mi juego. Sé que he de jugar mi baloncesto, ha habido ajustes para mi juego. Estoy trabajando para que este jueves pueda mostrar quién es Ray McCallum.

Los directores deportivos de la ACB le han elegido como el mejor fichaje de toda la Liga y el segundo mejor base. ¿Es una presión o una motivación?

Para mí es bonito sentir el reconocimiento y el respeto de los general managers de la ACB, pero para mí lo único importante es tratar de hacer mi juego y ayudar a mi equipo y no siento ninguna presión, al revés. Es un reto para mí sentirme visto así por toda esta gente y quiero darles la razón en cada partido que juegue, compitiendo contra los mejores jugadores y quiero ser mejor en cada partido.

Ha dicho Joan Plaza que está ansioso, que quiere hacer muchas cosas en poco tiempo. ¿Es algo que se cura con el tiempo?

Todo en la pretemporada me salió bien y quizá los dos últimos partidos no fue así, pero he aprendido la lección. Estos dos partidos me servirán de experiencia y me siento preparado para poder ser yo nuevamente en estos partidos. Me encuentro muy bien, estoy preparado.

También ha dicho el coach que debe ser más constante...

R Me he dado cuenta de eso, es cierto. No hay que preocuparse por este tema, porque sé que voy a estar bien, confío en mi trabajo estaré preparado ya para el partido del jueves. Los últimos dos partidos no he dado lo mejor de mí, pero estoy trabajando para cambiarlo.

¿Qué tal su relación con el coach Plaza?

Es una relación muy buena. He hablado mucho con él, hablamos cuando me reclutó en verano y él me da la oportunidad de comunicarnos. Es muy importante que el base y el entrenador estén en la misma página.

Se lo pregunto porque su padre es un prestigioso coach universitario. ¿En qué le ha moldeado a usted jugar para su padre?

Mi padre, evidentemente, ha sido mi padre y entrenador a la vez, toda la vida. Me ha formado para que yo sea el jugador que soy. Él sigue todos mis partidos, mira todas las estadísticas y hablamos sobre lo que he hecho bien y lo que he hecho mal en la pista.

¿Ha hablado ya con él tras el partido de Murcia, por ejemplo?

Siempre hablo con él y él me dice que haga mi juego, que sea mucho más agresivo y que mire por el bien del equipo.

Es su primer fan...

Espero que sí, que lo sea (risas). Viendo lo bueno y lo malo de mí.

Pudo haber jugado para universidades de gran nombre o jugar para su padre en una más modesta, y eligió seguir con él.

Era una ocasión muy especial, la oportunidad de jugar con mi padre como entrenador. No hay muchos chicos que puedan ser entrenados por su padre y era una ocasión especial. Obviamente, he rechazado algunas opciones para ir a otras universidades, muy buenas opciones. Quería jugar para mi padre, quedarme en casa. Hubo un momento muy bonito, cuando el equipo después de 13 años pudo jugar el Torneo Final de la NCAA y para mí fueron tres años bonitos.

Hábleme del Unicaja, de su equipo.

Tengo muy buenos compañeros, tenemos un gran equipo, con gente de todas partes del mundo, me estoy culturizando, me preguntan sobre USA y yo a ellos por sus países. Estoy muy feliz aquí, todo el mundo me ha acogido muy bien.

¿Hay buena química en el vestuario? ¿Con quién tiene usted mejor relación?

Definitivamente, sí. Me gusta mucho el equipo, hay muchos jugadores de la temporada pasada que me han acogido con los brazos abiertos. Por lo que sé había un grupo muy cohesionado la temporada pasada y este año vamos a volver a tenerlo. A los nuevos nos han recibido con los brazos abiertos, estamos en la misma página y todos tenemos la misma ambición, la de poder ganar el campeonato.

¿Con quién se lleva mejor?

Paso mucho tiempo con James (Augustine) y Jeff (Brooks), y mi compañero de habitación es Alberto. Me siento bien con todos los compañeros del equipo.

¿Y qué tal con Alberto Díaz?

Tenemos una gran relación. Él me enseña español en la habitación, somos compañeros, y me explica cosas de España. Es mi traductor (risas). Alberto y yo estamos muy unidos, él es muy buen tío y es un gran jugador, joven con futuro.

La ACB es una Liga muy dura y la Euroliga es bestial. ¿Está preparado el equipo para este reto?

Sabemos que tenemos un gran reto delante nuestro y podemos tener una gran temporada y estamos preparado para afrontar este reto.

Nedovic dijo en la presentación de la ACB que el reto es llegar a una final. ¿Se puede soñar con ese objetivo?

Definitivamente, sí. Tenemos un gran equipo. Sé que soy nuevo en esta Liga, pero jugando ante los equipos top en pretemporada y Supercopa, he sentido que tenemos una plantilla muy profunda, pelearemos muy duro por los play off y nuestro objetivo es llegar a la final y tratar de ganar el título.

Hay que ganarle al Madrid, al Barça, al Baskonia, al Valencia...

Vamos a ser mucho mejores cuando la temporada avance, tenemos un gran grupo, un gran staff técnico y tenemos una gran oportunidad de luchar por títulos.

¿Qué tal se juega con Nemanja Nedovic al lado?

«Nedo» y yo tenemos una gran relación. Es muy buena gente y un gran jugador. El hecho de que haya estado en la NBA con Golden State ha hecho que yo le conozca ya y sepa cómo es su juego.

¿Qué diferencias ha encontrado ya entre el baloncesto que se juega en la NBA y la Liga de Desarrollo y el de Europa?

Es un juego diferente, sí. Las reglas son diferentes, el partido aquí es más corto. Aquí cada posesión y cada partido son importantes. Pero al final del día, esto es sólo baloncesto. Has de salir y jugar, con confianza. Y así lo afronto.

¿Uno de los motivos por los que fichó por el Unicaja fue porque jugará la Euroliga?

Sí, exactamente. Fuera de la NBA, éstas son las dos mejores Ligas. La Euroliga es una gran Liga. Y la ACB es muy respetada. Todo el mundo me decía en casa, cuando estaba en la toma de decisiones, que era la más respetada.

Menuda estampida se está produciendo de Europa a la NBA.

Sí, hay muchos grandes jugadores en el baloncesto europeo, en la ACB y en la Euroliga. El baloncesto en Europa tiene un gran respeto. Muchos en la NBA saben lo difícil que es venir aquí y jugar. Hay grandes entrenadores y el baloncesto europeo prepara muy bien a los jugadores para ir a la NBA.

Málaga ha exportado en los últimos años varios jugadores: Kuzminskas, Dragic, Kuzmic...

Yo creo que el Unicaja es una gran oportunidad para poder regresar a la NBA. Mucha gente en la NBA respeta esta organización y la ciudad de Málaga. Todo el mundo con el que hablé en EEUU me animó a venir a Málaga a jugar.

Ha firmado por una única temporada. ¿Su gran reto es regresar a la NBA?

Sí, he firmado un contrato por un año. Mi objetivo al venir aquí es tener una gran temporada en el Unicaja, estoy feliz por la confianza que el coach Plaza y del club. Quiero jugar al más alto nivel, tener un gran año y luego tener otra oportunidad de volver a la NBA.

¿Ganas de debutar en el Martín Carpena?

Sí, estoy ansioso€ No ansioso, con muchas ganas de jugar el partido, estar en el Carpena. Estar en el calentamiento y ver las gradas llenas de fans. Llevamos más de un mes entrenado todos los días, con las gradas vacías y ya las quiero ver llenas. Estoy seguro de que va a ser un día muy emocionante.

¿Hay algún rival o algún jugador en ACB o Euroliga contra el que tenga muchas ganas de jugar?

Deseo jugar contra todo el mundo, creo que nuestro equipo tiene respeto y todos los rivales que vengan a Málaga lo harán muy preparados para intentar ganarnos.

¿Ha probado ya algún espeto de sardinas?

¿Qué es un espeto?

Un pescado ensartado. En este caso, de sardinas.

No, no, pero sí los he visto en la playa cómo los hacen.

¿Y un campero?

¿Campero? ¿Qué es eso?

Un gran bocadillo de forma redonda al que se le echa jamón, lechuga, tomate, mayonesa...

Tampoco, pero le quiero decir a la ciudad de Málaga que me invite a comer todo eso a un restaurante.

¿Qué ha aprendido ya a decir en español?

Hola, ¿cómo estás?

¡Bien, Ray! ¿Y qué más?

En diciembre estaré mucho mejor, dame dos meses. Puedo entender al coach cuando habla en español algunas cosas. Pero luego entiendo a los chicos en el vestuario. Carlos, Alberto, Dani... puedo coger palabras. La gente me habla en inglés pero yo voy cogiendo ya palabras del juego o comidas.

Creo que usted es el primer jugador americano de raza negra que viene a jugar al Unicaja y que no tiene tatuajes.

Todo el mundo me lo dice... ¡Soy una persona limpia de tatuajes! No soy persona de tatuajes, no tengo nada contra ellos, por supuesto. Pero no soy de tatuajes, la verdad. No es lo mío.

Un pequeño test para acabar: Dígame tres jugadores americanos que han jugado en el Unicaja.

Kyle Fogg. Earl Calloway...

Falta sólo uno. Una pista. Hace unos días hubo un base que fichó por un equipo NBA.

(Silencio).

Su nombre comienza por Marcus...

¡Ah!, Marcus Williams, claro. También está Jamar Smith. Conozco a más (risas).