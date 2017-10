El Unicaja vuelve a liderar la ACB 877 días después

Plaza califica de «anecdótico» el primer puesto: «Ya nos podemos ir a casa»

El Unicaja ha vuelto a lo más alto de la Liga Endesa. Es el líder de la ACB, algo que no ocurría desde el pasado 12 de abril de 2015, en la jornada 28 de la Fase Regular. Ha llovido mucho. Dos años y medio han pasado ya y ahora el equipo malagueño vuelve a estar en lo más alto de la tabla. «Los entrenadores somos todos muy exigentes, pero hay cosas que se quedan entre bambalinas. Hubo un gran nivel de seriedad, con mucha predisposición de los jugadores. Jugamos muy verticales, rápidos, pasándonos el balón. Hicimos un juego variado y con asistencias. Si eso nos lleva a ser líderes pues fantástico, pero eso es algo anecdótico», resumió Plaza.

No deja de ser llamativo el hecho de verse tan arriba en la tabla. Las dos victorias consecutivas en este debut liguero, en Murcia (64-74) y ante el Burgos de anoche (93-72), han situado a los malagueños en la cima de la clasificación. Su mejor average le pone en primer puesto, por delante de Valencia, Tenerife, Fuenlabrada, Real Madrid, Gran Canaria y FC Barcelona. Todos con dos triunfos en este arranque. Estará muy bonito el partido del domingo, ya que el Fuenlabrada también ha ganado todo lo que ha jugado y será el próximo rival de los cajistas.

Hay que bucear en la hemeroteca para encontrar al Unicaja tan arriba. Ocurrió un 12 de abril de 2015, cuando los verdes vencieron en la pista del Estudiantes por 78-85 y se situó en la jornada 28 con un impresionante registro de 24 triunfos y sólo 4 derrotas. El Unicaja superaba al Real Madrid (23-5). Desgraciadamente, le duró muy poco la alegría al equipo malagueño. En la siguiente jornada (caprichos del destino y del calendario), el Unicaja rindió visita al Real Madrid. Y los blancos ganaron por 92-77 y se pusieron por delante. El Unicaja acabó finalmente tercero la Fase Regular, por detrás de Real Madrid y FC Barcelona, con un registro de 29-5.

Ahora, dos años y medio después, tras muchos partidos y jornadas ACB, el Unicaja vuelve a estar por delante. Desde aquel lejanísimo 12 de abril de 2015 han pasado justo 877 días.

Respecto al encuentro jugado anoche en el Carpena, en el debut de la temporada y con sólo 6.515 aficionados en la grada, Joan Plaza destacó que el equipo se fue «con mal sabor» por el último cuarto, al que entró 35 arriba. «Nos hemos ido con 5 pérdidas al mediotiempo y al final nos fuimos hasta 14. Estoy contento con todos ellos y el partido del domingo ante Fuenlabrada será distinto, con un equipo muy variado, con mil sistemas defensivos y ofensivos, en una cancha complicada. Hay que descansar y resetearse para el domingo».

No le gustó a Plaza que se le volviera a cuestionar por la ausencia de Dejan Musli. «Dejan va a jugar la Euroliga. Dani no tiene el alta. Y va a estar así hasta nueva orden. Si tendremos el alta ya nos plantearemos si juega el sábado ante el Betis. Y ya hemos dicho lo que hay, no hay que preguntarlo a diario».