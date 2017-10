"Me habría encantado seguir en el Unicaja, pero nadie me lo ofreció"

Su impacto fue brutal, con una aportación en intensidad y físico del que carecía el equipo. Quería seguir en la ACB y el Fuenlabrada le ofreció la oportunidad. Está muy feliz allí.

Christian Eyenga (22 de junio de 1989, Kinsasa -Congo) se verá las caras mañana con el Unicaja. Llegó a Málaga a final de curso para los play off por el lesionado Waczynski y se metió a la afición en el bolsillo. Intenso, agresivo, espectacular, Eyenga encajó rápido en Málaga, con Joan Plaza y con la afición. El overbooking exterior no permitió que se quedara. Chris está agradecido por la oportunidad, le hubiese encantado seguir en Málaga pero encontró un contrato en Fuenlabrada.

¿Qué tal le va la vida a Christian Eyenga en Fuenlabrada?

Estoy muy bien, contento de estar aquí. Quería volver a la ACB. Lo había intentado hace tiempo. Málaga me dio la oportunidad de volver y Fuenlabrada ahora es mi casa. Son clubes diferentes. Málaga tiene muchas cosas buenas y Fuenlabrada también. Los dos quieren competir a un altísimo nivel. Quieren estar ahí arriba, peleando por objetivos.

Vaya arranque con su Montakit Fuenlabrada: 2 de 2 y cuartos en la clasificación ACB.

Hemos ganado dos partidos ante equipos bastante buenos y a ver cómo seguimos ahora. La verdad es que no lo esperábamos porque nuestro calendario era muy duro. Sabemos que tenemos un buen equipo, y si somos serios nos pueden salir bien las cosas. Debemos escuchar a diario al entrenador. Me gusta cómo jugamos. Es una gran familia. Néstor ha creado una bonita química.

¿Cuál es el secreto de este Montakit Fuenlabrada?

Sabíamos que podíamos hacer las cosas bien, porque hay mucho talento en el equipo. Empezamos ganando a Bilbao y ahora a Andorra. Viene Málaga y después Baskonia. Es un calendario complicado pero queremos hacer nuestro juego. No somos un equipo fácil de batir y lo estamos demostrando. Esto es la ACB y todos los equipos son buenos aquí. Hay un gran nivel, es la mejor Liga de Europa. Y sabemos que debemos jugar al mismo nivel ante todos los equipos porque todos tienen peligro.

Vargas, Rupnik, O´Leary... Caras nuevas y ganáis en Andorra, en la prórroga, con canastón de Paco Cruz. Aquella es una pista muy complicada.

Mucha gente nos dijo que era un partido muy difícil jugar allí. Sabíamos que era un viaje diferente. El coach Néstor nos dijo que iba a ser un viaje divertido, como de amigos, como una especie de excursión. Andorra es una pista muy difícil de jugar. Teníamos la idea de ir allí y hacer todo lo posible para coger nuestros puntos y regresar con ellos.

¿Le ha echado un vistazo a la clasificación? ¿Ha visto que el Unicaja es el líder de la tabla?

Sí, lo vi. El Unicaja es un equipo fuerte, va a jugar Euroliga, es un equipo al que le gusta correr, que tiene mucho talento, con Nedovic... Tiene mucho talento. Vamos a intentar hacer lo que podamos para poder ganarles.

¿Qué le parece el nuevo equipo que ha formado el club?

Le he visto jugar. Me gusta mucho. Se ha reforzado en muchas posiciones, me gusta, la verdad. Tengo amigos allí y quiero verlos.

¿Qué le parecen los nuevos jugadores?

A McCallum no lo conocía personalmente, pero es un jugador de NBA. De los mejores de la DLeague la pasada temporada. Shermadini dominó el año pasado la ACB, no hace falta decir más. Augustine ha jugado en los grandes equipos. Son todos muy buenos. Son realmente muy buenos.

¿Qué recuerdos tiene de su etapa en Málaga?

Tengo muy buenos recuerdos. Gracias a Málaga estoy en ACB. Me dio una posibilidad que nadie me daba, jugué los play off allí. Todo salió bien, nos quedamos sin la final, pero fuimos competitivos. Tengo muchos amigos allí. Estoy muy agradecido a todos ellos, por darme la opción de jugar. El coach Plaza me dio libertad, la posibilidad de disfrutar del baloncesto. El presidente fue muy bueno conmigo y Carlos Jiménez también me abrió las puertas para volver a esta Liga. Era un sueño volver a la ACB. Quería estar de nuevo aquí.

¿Algún amigo en especial?

Con todo el mundo me llevo bien, me mensajeo con todos. Más con Viny, que es del Congo. Pero allí pasé una etapa increíble. Son todos buenos chicos.

¿Le hubiera gustado continuar en el Unicaja?

Claro... El problema es que hay muchos jugadores que quieren estar en el Unicaja y no todos pueden. Es un club muy grande. Pero yo fui a Málaga por un jugador lesionado y lo sabía. Me hubiera gustado quedarme, pero entiendo al club. Me habría encantado seguir, pero nadie me ofreció un contrato para seguir allí. Y ahora estoy muy feliz en Fuenlabrada. Me encanta mi nuevo club.

¿Alguien habló con usted para que se quedara?

No hablé con nadie, no. La verdad es que no esperaba seguir. Sé que fiché por un tiempo. Mis agentes no me dijeron nada. No hablé con nadie de Málaga. Me dieron las gracias por ayudar al equipo. Carlos (Jiménez) me dijo que ya veríamos si podía entrar en sus planes. Pero no hubo luego ninguna oferta. Carlos me dijo que iba por un jugador lesionado. Y así fue.

Con todo el respeto para Fuenlabrada, que es un club con gran tradición y muy asentado en ACB, con una gran trayectoria, pero se hace raro no verle en un gran equipo de Eurocup o incluso en la Euroliga...

Tuve muchas ofertas este verano. Tuve una oferta de un buen club de Eurocup, pero en otra Liga. Y yo quería seguir en la ACB. Fuenlabrada fue el que más apostó por mí. Y fue mi primera opción.

¿Qué espera del partido de este domingo?

Va a ser una experiencia muy rara para mí, por jugar ante mis excompañeros. Pero ahora soy del «Fuenla» y lo tengo que hacer. Daré todo lo mejor de mí para tratar de ganar el partido.

¿Cree que el Unicaja puede luchar por algún título?

Claro que sí... Con Joan Plaza siempre va a estar compitiendo en todos los partidos y contra cualquier equipo. Le saca un gran rendimiento a todos. Lo hará bien en Euroliga y ACB. Creo que puede estar ahí, luchando. Sé que hay un gran equipo, con el coach Plaza seguro que competirán. A él le gusta jugar muy intenso y si quieres jugar con él has de darlo todo. Son 14 jugadores, una plantilla larga, pero es que para jugar en la Euroliga ha de ser así. Tienen dos competiciones juntas. Las dos mejores Ligas del mundo tras la NBA. Y podían aún fichar a dos jugadores más, porque la temporada va a ser muy larga. Hay lesiones, viajes, entrenamientos? Te cansas mucho. Y 14 jugadores está bien.

No pudo usted despedirse de la afición, ¿quiere hacerlo?

Claro... Yo le agradezco mucho a la afición malagueña que siempre me ha apoyado y se lo agradezco mucho. Es de las mejores aficiones de la Liga, siempre nos apoyó. Cuando estábamos abajo nos ayudaba a tratar de ganar el partido. Y cuando íbamos arriba era una gran sensación. Y la verdad es que le guardo un gran cariño y le doy las gracias por todo su apoyo, por lo que me dieron.