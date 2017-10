El Unicaja pone su liderato en juego en Fuenlabrada

El flamante líder de la Liga Endesa pone esta matinal de domingo (12:30 horas) su liderato en juego en Fuenlabrada, una pista siempre difícil en la que le espera un Montakit Fuenlabrada invicto también tras las dos primeras entregas de esta Liga.

Estamos ante un examen muy serio para los verdes. Tras ganar en la pista del UCAM y pasar por encima del San Pablo Burgos, la cita de Fuenlabrada parece la prueba de fuego perfecta para ratificar si el equipo ha llegado a tope a este arranque liguero.

Plaza no ha cambiado ningún cromo para visitar el Fernando Martín. El lesionado Dani Díez y el descartado Dejan Musli se han vuelto a quedar fuera de la convocatoria. Los mismos 12 de los días del Murcia y del Burgos serán los que defenderán la primera plaza de la clasificación.

No será nada fácil ganar allí. El "Fuenla" recibe al Unicaja pletórico de fuerza y de moral. Los madrileños suman también dos victorias en dos jornadas, la última de ellas, en la pista del Morabanc Andorra, tras prórroga. La Liga acaba de empezar, pero el Montakit es ya una de las revelaciones del curso.

De la mano del argentino Néstor 'Che' García, el Fuenlabrada ha montado una plantilla muy apañadita. El 'Fuenla' ha demostrado, sobre todo, ser un equipo particularmente poderoso en su juego interior: es el conjunto que mejor rebotea de la Liga Endesa, con una media de 45 capturas por partido, el que más tapona (12 tapones en dos duelos) y el que más se cuelga de la canasta (9 mates en lo que llevamos de campeonato). En este sentido, destacan en lo individual el estadounidense Ian O'Leary, que lleva 16 rebotes en dos partidos, el montenegrino Blagota Sekulic (13) y la capacidad taponadora del congoleño Christian Eyenaga (5). El alero, una fuerza de la naturaleza, no encontró sitio en el proyecto verde cajista para este curso (Milosavljevic estaba fichado desde abril, Waczynski tenía un año más de contrato y Dani Díez es un cupo del que el club no podía prescindir). El Fuenlabrada supo esperar su momento para captarlo para su plantilla de esta temporada y, por ahora, el africano no ha defraudado: 14 puntos y 5.5 rebotes de media tras los dos primeros capítulos ligueros.

Además, los madrileños están en este inicio de temporada entre los mejores ataques y son uno de los equipos que menos balones pierden; aunque esta vez tendrán frente a ellos a la mejor defensa de la Liga, la de un Unicaja que ha recibido 68 puntos de media en sus dos partidos, contra el UCAM en Murcia y el San Pablo Burgos en casa.

Habrá que ver qué Unicaja se deja ver esta mañana dominical en el Fernando Martín. Si es el de la primera parte del jueves pasado ante el Burgos, el tres de tres en la clasificación está garantizado. Si por el contrario es el del último cuarto ante los castellanos, ganar en Fuenlabrada será una virtual utopía.

La cita volverá a calibrar el grado de maduración de Ray McCallum y de Giorgi Shermadini, los dos nuevos a los que más les está costando cogerle el punto a su rol en el equipo. El base americano parece en este inicio liguero demasiado ansioso por hacer cosas muy rápido y muy complicadas. El gigante georgiano parece engullido por los sistemas de Joan Plaza. No es el primer pívot grande que sufre con la pizarra del técnico verde. Gio es espectacularmente bueno y hay que esperar que más pronto que tarde se parezca al MVP que llevó al Morabanc Andorra la temporada pasada a codearse con los mejores en la Liga y en la Copa del Rey.

Si echamos un vistazo a las estadísticas, hay buenas noticias: El balance histórico es muy favorable al Unicaja, que ha ganado en 14 de sus 20 visitas a Fuenlabrada, la última hace un año, en una exhibición triplista de los malagueños, que embocaron 17 triples de 25 intentos, un 70% de eficacia para un triunfo por 89-95, el primero en Liga del pasado curso, también en la tercera jornada, como ahora.

El dial 194 de Movistar Plus será testigo de este apasionante Montalkit Fuenlabrada-Unicaja. La semana que viene arranca la Euroliga y esto será ya un no parar. De momento, está en juego la tercera jornada de la Liga Endesa y el liderato de la ACB. Ampliar el balance a tres de tres es el reto de los verdes en Madrid.