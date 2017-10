La bronca de Plaza a Soluade: "No quieres hacer las cosas bien, no puedes jugar"

La derrota del Unicaja ante el Montakit Fuenlabrada ha dejado una imagen muy llamativa recogida por las cámaras de televisión y de la que se ha hecho eco el twitter de la Liga Endesa. Se produjo durante un tiempo muerto en el tercer cuarto del partido, cuando Joan Plaza mostró un enfado descomunal con el canterano Morayo Soluade, que había salido a la pista para jugar sus primeros minutos del partido.



Plaza, tras una mala defensa del base británico, le espetó: "Pasa el puto balón y cruza el balón. No regalos. Eso son regalos. Igual que no bloquear el rebote, te quedas mirando el rebote y va O'Leary y mete un mate en tu puta cara. No quieres hacer las cosas bien, no puedes jugar. Me estoy equivocando contigo".





El unicaja ha perdido esta matinal de domingo e primer partido liguero de la temporada en la pista del Montakit Fuenlabrada por 77-69