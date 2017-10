Unicaja sufre la primera derrota del curso

El Unicaja ha sufrido en Fuenlabrada el primer correctivo del curso tras perder 77-69. Un partido en el que los cajistas no se sintieron cómodos en ningún momento y que rompió tras el descanso, en una mala salida de vestuarios que condenó el final del encuentro y donde no consiguió ponerse ya por delante el equipo de Joan Plaza.

Defendía liderato el equipo verde, pero el Fuenlabrada también llegaba crecido tras sumar las dos primeras victorias del curso. El espectáculo del pasado jueves contra el San Pablo Burgos no tuvo continuidad este domingo en el Fernando Martín de Fuenlabrada y el Unicaja encaja la primera derrota en Liga Endesa.

El excajista Eyenga fue precisamente uno de los verdugos del Unicaja, con 19 puntos anotados y mostrando mucha superioridad a los aleros cajistas. En el bando verde, Nedovic y Brooks fueron los más regulares, mientras que McCollum volvió a mostrarse perdido hasta el final del último cuarto, donde se entonó con 10 puntos. No fue suficiente el norteamericano para remontar el choque.

Un partido que arrancó igualado y con mucha pelea con el rebote. Al descanso se llegó con un igualado 35-35, lo que demostraba el intercambio de canastas. Pero a la salida de vestuarios, la falta de acierto condenó al Unicaja, que llegó a estar diez abajo.

A partir de ahí fue un querer y no poder. Falta de acierto cajista, despistes y el acierto local sirvió para intercambiar canastas, pero no para que el Unicaja tomara la delantera. Llegó a estar a dos puntos en el marcador, pero no fue certero. Ahora, el Unicaja ya piensa en la Euroliga, donde comenzará a competir el próximo jueves a las 21.00 horas en el Martín Carpena contra el Fenerbhace, campeón de Europa.

Así te lo hemos contado cuarto a cuarto:

Primer cuarto

El excajista Eyenga anota la primera canasta del partido. Primer triple del partido, lo anota Alberto Díaz (4-3). Dura pelea en el rebote, que de momento gana Unicaja. Dos tiros libres de Brooks ponen la primera ventaja cajista (6-7). Al ecuador del cuarto domina por uno el Unicaja. Entra Shermadini y anota un dos más uno en su primer contacto con la pelota (8-10). Dos triples consecutivos de Eyenga devuelven la ventaja para el Fuenlabrada (14-12) a menos de tres minutos para el final. El africano ya suma 8 puntos. Salin ve la segunda falta personal y entra Nedovic. El cuarto se cierra 19-16 a favor de los locales.

Segundo cuarto

Anota Rupnik para abrir el marcador y ampliar ventaja (21-16). Y anota Augustine la primera canasta cajista del cuarto. No están finos ni Nedovic ni McCallum hasta el momento. Aunque una canasta del serbio devuelve la ventaja cajista (21-22) con un parcial de 0-6. Un triple de Waczynski iguala el marcador a 25 en el ecuador del curato. Triplazo de Nedovic, empate a 28 a falta de 3 minutos para el descanso. Augustine pone otra vez al Unicaja en ventaja (30-32). Pero cinco puntos seguidos de Paco Cruz igualan el partido (35-35), que se marcha al descanso como el máximo anotador de su equipo con 10 puntos. Nedovic, con 8, el mejor cajista. Muy perdido McCallum, que sigue sin encontrar su juego.

Tercer cuarto

O´Leary vuelve a abrir el marcador tras el descanso (37-35). Malos ataques de Unicaja, que le cuesta anotar. Triple de Popovic que pone una renta de +6 local (42-36), máxima del partido. En cinco minutos sólo ha anotado un punto el conjunto cajista, en un tiro libre de Milosavljevic. Eyenga, desde la personal, amplía la renta en el ecuador del cuarto (45-36). Triple de Nedovic para acabar con la sequía (45-38). Cinco puntos seguidos de Brooks recortan distancias (47-43) a falta de tres minutos para el cierre del cuarto. Entra Soluade en cancha. Intercambio de canastas a falta de un minuto (52-47). Tiempo muerto en la pista, malos minutos cajistas. Buena canasta de Brooks para cerrar el cuarto (54-49).

Smith anota la primera canasta del último asalto. Pero Suárez responde con rebote y canasta (56-51). Robo y mate de McCallum, sus primeros puntos. Y nuevo robo y asistencia del norteamericano para que anote Nedovic. Se pone a uno Unicaja (56-55). Tiempo muerto. Dos canastas seguidas del Fuenlabrada ponen de nuevo a cinco. McCallum se viene arriba y comienza a sumar (63-61). Intercambio de canastas tras superar el ecuador del cuarto (68-65). Triplazo de Paco Cruz (71-65) a falta de 3.18. Canasta de Sekulic (73-65), se le escapa el partido a Unicaja a 2.01 del final. Anota Augustine desde la personal (73-67), pero contesta O'Leary. El partido se acaba 77-69.