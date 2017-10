La Euroliga vuelve a Málaga

El play off previo a la Final Four lo jugarán los 8 primeros clasificados

La mejor Liga de baloncesto del mundo al margen de la NBA regresa este jueves al Martín Carpena, lugar del que nunca debió irse. El Unicaja perdió el verano de 2016 el privilegio de competir cada curso con la elite del básket continental. La Euroliga se cerró a sólo 16 equipos y la Licencia A de los de Los Guindos se evaporó. Ahora, con el título de la pasada Eurocup como pasaporte, el Unicaja y el Carpena vuelven a una competición que no tiene nada que ver con la que el equipo verde jugó 16 temporadas, 15 de ellas de forma consecutiva, entre la 2001-2002 y la 2015-2016.

La nueva Turkish Airlines Euroleague reúne a partir de pasado mañana a los mejores 16 clubes de Europa, en una competición apasionante con una Liga Regular de 30 jornadas en la que todos se enfrentan contra todos a doble vuelta. O sea, que se acabaron los grupos de 6 equipos, con partidos intrascendentes, con algún que otro equipo de nivel medio-bajo y con pase al Top 16 de «casi» todos los favoritos. Ahora, cada jornada vale y cada partido es una final en el que si pierdes se te pone negro el panorama. Un plus de emoción y competitividad que tuvo un estreno triunfal la pasada temporada, con éxito de público en las pistas y de audiencia en las televisiones con derechos.

Por el Martín Carpena pasarán durante los próximos meses los mejores clubes a este lado del Atlántico: el Fenerbahce, vigente campeón: el CSKA, el Efes, el Maccabi, el Panathinaikos, el Olympiacos, el Khimki... También los otros cuatro equipos españoles que comparten cartel con el Unicaja en esta Euroliga 2017/2018: Real Madrid, Barcelona, Baskonia (los tres con Licencia A) y Valencia Basket, en calidad de vigente campeón de la Liga Endesa.

Todas las estrellas europeas que no han saltado el «charco», también se dejarán ver por Málaga próximamente: Nando de Colo, Sergio Rodríguez, Vassilis Spanoulis, Georgios Printezis, Derrick Brown, Quincy Miller, Taylor Rochestie, Jason Thompson, Nicolo Melli, Brad Wanamaker, Alexey Shved, Chris Singleton, Nick Calathes... Puro caviar para la afición cajista.

La nueva Euroliga tendrá también el aliciente económico para los clubes de ganar más o menos dinero en función de los resultados deportivos en la cancha. Por el mero hecho de participar, los 16 clubes que disputen los 30 partidos de la Fase Regular se llevarán un fijo de 200.000 euros. Cada victoria liguera llevará como premio añadido 37.000 euros más. Los triunfos en el play off previo a la Final Four tendrán 70.000 euros de gratificación. Y el premio más gordo se lo llevarán los cuatro clasificados para la Final a Cuatro de Belgrado.

El campeón se llevará un millón de euros, 500.000 serán para el finalista, 300.000 para el mejor en el partido por el tercer y cuarto puesto y 150.000 serán para el cuarto clasificado.

Un año después, la Euroliga ya está aquí. El Unicaja no es favorito. Ni para ganarla ni para estar en la Final Four ni siquiera para estar en el play off de cuartos de final con los 8 mejores de la Liga Regular. Pero eso no es una mala noticia. El equipo cajista sabe que tiene potencial para ganarle a cualquiera, sobre todo en el Martín Carpena. Si los de Plaza son capaces de hacerse fuertes en casa, todo será mucho más fácil y la sorpresa una opción más real. Prepárense para emociones fuertes y para volver a entonar el I feel devotion.