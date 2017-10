Nedovic, más exigente que nunca

Nemanja Nedovic es más exigente que nunca. Sin pelos en la lengua. No está feliz aún ni con su juego ni con el del equipo, a pesar del liderato momentáneo del equipo tras ganar al Burgos y haber logrado dos victorias en el arranque liguero. "Me siento bien pero es verdad que en cada partido he metido más de 10 puntos y he dado al menos 5 asistencias, pero estoy lejos de mi nivel. No me siento aún cómodo, no me siento en mi ritmo, a mi nivel. El equipo necesita más de mí y espero que es sólo un tema de tiempo y en los siguientes partidos pueda hacerlo mejor", explicó el serbio este martes por la mañana.

Arranca la Euroliga, uno de los principales motivos por los que el escolta se quedó en el Unicaja y renovó su contrato el pasado verano. "Lo más importante para mí cuando renové es jugar la Euroliga, por eso me quedé. El primer partido es en nuestro pabellón, contra el Fenerbahce y va a ser un espectáculo", aseguró "Nedo", que lanzó varios dardos a la competición.

La Euroliga ha editado un vídeo promocional en el que aparecen varios jugadores de equipos importantes. Y "Nedo", una de las estrellas del básket europeo, no aparece. "Estoy acostumbrado desde el año pasado. Si meto 20 ó 25 puntos y sigo sin aparecer, no me preocupa...", dijo el balcánico, que pidió al equipo un esfuerzo para seguir creciendo.

"Necesitamos a algunos jugadores que nos van a dar mucho y es normal. Cada temporada tenemos jugadores nuevos y necesitan tiempo. Yo necesité siete meses. Todo el equipo ha de dar un paso adelante. No estamos preocupados por lo de Fuenlabrada, pero tenemos mucho margen de mejora y estamos esperando a los jugadores. Me gusta el equipo que se ha hecho. Cada año el club hace un gran trabajo en verano, cada posición está bien cubierta. Con jugadores que pueden ayudar en cada momento", explicó "Nedo".

Su amigo Dejan Musli no está atravesando un buen momento, al no estar inscrito en la ACB. Pero "Nedo" espera que pueda jugar a partir de ahora en "Euroliga, donde él va a estar muy motivado el jueves si juega". Y espera ver a un Unicaja "competitivo" en Euroliga. "Ahora el objetivo es competir. Cada encuentro hemos de competirlo. No me he puesto un reto exacto. Queremos jugar para ganar especialmente en casa y robar algún partido fuera", finalizó.