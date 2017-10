Plaza apunta al play off si el Unicaja "es sólido en casa"

El entrenador del Unicaja está, al igual que todo el club, muy ilusionado con la vuelta a la Euroliga. El equipo malagueño arranca este jueves la apasionante aventura de jugar la nueva competición, con sólo 16 equipos y en un formato de todos contra todos, en el que sólo los ocho mejores acceden a cuartos de final. Y es es el objetivo que, de soslayo, se ha trazado este miércoles Joan Plaza.

El pasado curso, el octavo se metió con 16 triunfos en la segunda fase y se le ha cuestionado a Joan Plaza por esta posibilidad. Sobre el reto. "Sólo puedo decir que a principios de año, yo les pido a los jugadores conclusiones sobre nuestros retos. A todos los niveles, incluso estadísticos. Cuando hablamos de Euroliga se mostraron muy ambiciosos y muchos estaban ilusionados por estar cerca de los play off. Seguro que los automatismos los adquiriremos en un mes. Nos gustaría que algunos jugadores estuvieran más avanzados, pero no lo están. Hemos de ser lo más sólidos en casa y si lo logramos podremos aspirar a estar en esas cifras", deslizó el catalán.

Hacer del Martín Carpena un fortín es el gran objetivo. Hay que sacar en casa la mayoría de partidos. "Piensas en cifras del 70-80% de victorias, que sería algo bunenísmo. Ojalá nos movamos en una cifra alta de victorias en casa, y lo que no ganes aquí hay que compenasarlo ganando fuera. Nosotros hemos ido a jugar a canchas donde se nos daban partidos por perdidos y hemos ido a competir y ganamos, como ante CSKA o Maccabi", dijo.

El Unicaja aún necesita rodaje para alcanzar el nivel deseado y esperado por el entrenador. "Creo que mis jugadores se han entrenado bien, han hecho bien las cosas, hemos hecho buena lectura de la derrota en Fuenlabrada. Vimos los porqués, ellos están ilusionados. Muchos de ellos quizá no vuelvan a jugar nunca contra el Fenerbahce o quizá fichen por Fenerbahce. Están en un escaparate y quieren demostrar al mundo lo que son, espero que no se estresen mucho ni se colapsen. A Fenerbahce se le ganó aquí en Málaga hace varios años. Y no quiero agobios, dando lo mejor de cada uno, pero sin hacer cosas que no corresponden", deseó Plaza.

Y volvió a pedir el máximo apoyo de toda la ciudad. "Espero que la gente de Málaga y de Unicaja, que incluso gente a la que no le gusta el baloncesto, aparezca por el Carpena, porque son días en los que merece la pena ir".

Plaza conce bien al campeón de Europa, un equipazo en toda la extensión de la palabra. El Fenerbahce parte como candidato a revalidar el título. "Ellos están muy preparados, van a luchar por ganar la Euroliga. He tenido la suerte de entrenar a un equipo muy grande con el deseo de competir y ganar todas las competiciones. Son equipos que van creciendo y madurando durante la competición. Que querrá meterse en Final Four como cabeza de serie. A Zeljko no hay nada que enseñarle y tiene un carácter ganador que no permitirá a sus jugadores relajarse en el primer partido de temporada. Tendrán dientes de sierra. El año pasado fueron campeones de Europa, pero perdieron partidos", advirtió.

Y continuó: "Wanamaker, Sloukas y jugadores de NBA€ Eso nos ha de dar igual. Hemos de dar el máximo. Administrar los errores, reducir regalos. En rebote y malos tiros y sacar el mayor provecho de nuestras propias bazas, sean las que sean".

Y sobre el rey del baloncesto europeo, Zeljko Obradovic, a quien Plaza vio trabajar de cerca en Badalona, explicó: "Pude ver sus inicios en Badalona. Él pasó rápido de ser jugador a entrenador. Parecía que era algo transitorio cuando lo hizo, porque fue muy rápido. Y ya tiene hasta la "Sala Obradovic" en la sede de la Euroliga. Ha marcado tendencia, tiene proyectos ganadores. Fue valiente en sus inicios, con Partizán o Badalona, a los que hizo campeones de Europa. Luego llevó grandes portaaviones, grandes clubes. No para de tener hambre, transmite deseo, intensidad y agresividad a sus jugadores. Por ese se ha especulado de que ha podido ir a la NBA. Es el mejor entrenador de la historia del baloncesto".

Sobre su método y la marcha del Fenerbahce, Plaza añadió: "Están en una dinámica, tras dos años en los que a la plantilla les costó adaptarse al método de Zeljko, ahora ya saben lo que quieren. Han cambiado de spónsor. Es una pequeña apisonadora y es evidente que no puedes tapar todos los agujeros. No vamos a hacer dos contra uno contra nadie. Somos conscientes de que hemos de trabajar a un gran nivel defensivamente. Ellos cambian siempre en defensa, tienen gran envergadura, con jugadores muy atléticos, pívots que pueden quedarse con nuestros bases", finalizó.