El partidazo de Musli no tiene recompensa en la ACB

El partidazo de Dejan Musli ante el Fenerbhace, en el que convirtió 9 puntos y sumó 3 rebotes para llegar a los 14 de valoración en sólo 10:24 minutos, no ha tenido recompensa y el pívot serbio del Unicaja sigue fuera de la dinámica del equipo en la ACB. Al equipo se incorpora Dani Díez, que ha superado ya su lesión de hombro. El madrileño ya se vistió de corto ante el Fenerbahce, pero no jugó por decisión técnica. Ahora el Unicaja activa su alta en la ACB y da de baja al serbio Dragan Milosavljevic. El alero no jugará ante el Real Betis Energía Plus este próximo sábado, a las 19.00 horas, en la Liga Endesa.

Comienza, de esta forma, los movimientos que jornada a jornada, irá haciendo Joan Plaza para rotar a todos sus jugadores y que estén frescos. Milosavljevic no tiene ningún problema físico y se trata sólo de una primera rotación. El serbio llegó el último al jugar la final del Eurobasket con Serbia y Plaza no quiere forzar la máquina.

Sí que llama la atención que Musli siga fuera. Con el alta de Dani Díez, el Unicaja tiene cinco cupos: Alberto, Soluade, Suárez, Díez y Okouo. La norma le obliga a tener un mínimo de cuatro, con lo que sí que podría haber dado a Musli, sin temor de no cumplir con los famosos cupos de formación. Pero Plaza ha preferido que el serbio siga fuera del equipo.

Hay que tener en cuenta que la ACB permite hacer un máximo de 15 cambios durante la temporada, aunque no cuentan lesiones ni problemas físicos. Musli, por el momento, y tal y como ya dijo Plaza, se queda fuera de la ACB.