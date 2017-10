Uno a uno del Unicaja-Fenerbahce

El destacado...

Musli | Decisivo. Es muy difícil hacer lo que hizo anoche el pívot serbio. Salió al final del primer cuarto y fue capaz de meterse en el partido desde la primera jugada. Fue clave para mantener al equipo en el marcador al descanso. Aportó 9 puntos y 3 rebotes para 14 de valoración en 10:24 en la cancha. No volvió a jugar, pero su aportación fue decisiva para que otros remataran después al rival.

McCallum | Chispazos. Estuvo desaparecido hasta que en el último cuarto emergió para empujar a su compañeros hacia la gloria. No es ni la sombra del jugador que en pretemporada hizo soñar a la afición cajista. Anoche tenía -4 en el descanso, después de una actuación por momentos desesperante. Plaza apostó por él y le dio muchos más minutos de los que merecía esperando «algo». La fe del entrenador tuvo premio en ese último periodo en el que aportó 6 puntos y levantó a la grada. Terminó fundido del esfuerzo.

Salin | Intenso. Tiene siempre la muñeca preparada para lanzar. No se arruga y el día que esté inspirado el equipo lo va a agradecer. Ayer, no fue el caso (1 de 6 en triples). Atrás trabajó mucho y fue el que mejor frenó al griego Sloukas, una pesadilla todo el partido. Fue titular y está claro que Plaza confía en él. Fue uno de los protagonistas de los minutos gloriosos en los que el equipo remontó el partido.

Waczynski | Trabajador. Buen partido del polaco, activo en ataque y también en defensa, una faceta en la que habitualmente sufre mucho más. Fue titular y respondió a la confianza de Plaza con una primera parte bastante aceptable de cara al aro rival.

Suárez | Espectacular. Plaza apostó por él como titular. Tuvo que lidiar con Vesely, que es mucho más alto y al que contuvo a base de esa testiculina que siempre echa el capitán en los partidos. Contagió a los demás y fue otro de los actores principales en esos minutos del último cuarto en los que el Unicaja desarboló al campeón de Europa. Es una fiera defendiendo y un ejemplo de saber estar en la pista. Un lujo al que los números nunca hacen justicia. Se fue hasta los 11 de valoración metiendo solo 2 puntos.

Shermadini | Vertical. Gran puesta en escena del georgiano, que pidió siempre el balón, buscó el aro y forzó faltas. Hizo daño en la pintura, aunque en el otro lado de la pista sufrió ante la mayor movilidad de Thompson, que trató de sacarlo de la zona. Tras el descanso siguió peleando y demostró que es un seguro de vida en el juego de ataque. Fue el máximo anotador (12 puntos) y solo jugó 14:55 minutos. Sin duda, su mejor partido desde que está en Málaga.

Alberto Díaz | Defensor. Nunca falla. El que no haya visto el partido y solo vea las estadísticas pensará que hizo un mal partido. Nada que ver. Es cierto que no anotó, pero tampoco se prodigó. Ante el mal partido de McCallum, se dedicó a dirigir a los suyos y, como siempre, a defender como un poseso. Fue clave en la victoria porque fue el encargado de defender a Sloukas en la última jugada. Le obligó a lanzar un mal tiro y la victoria se quedó en casa.

Nedovic | Talentoso. Es uno de los jugadores con más talento que ha pasado por Málaga en toda la historia. Hace cosas que parecen imposibles, aunque también a veces comete errores que debe tratar de evitar. La técnica de ayer, por ejemplo, no era necesaria. A pesar de tener un mal día en el tiro de 3, es una amenaza y cuando él está en la pista siempre parece que puede pasar algo.

Milosavljevic | Completo. Mostró durante el partido lo que él es: jugador de equipo. Cogió un par de rebotes de ataque que dieron mucho aire a sus compañeros en pleno éxtasis hacia la remontada final. Es muy bueno atrás, muy listo y ayer aportó también 8 puntos muy importantes.

Brooks | Intermitente. Salió del banco y lo suyo en el primer tiempo fue un visto y no visto porque se cargó con dos faltas en 4 minutos. Plaza lo devolvió al banquillo y ya no volvió hasta el tercer cuarto. No fue su día y aun así el equipo supo ganar. Una gran noticia.

Augustine | Genial. Espectacular último cuarto del americano. Aportó 6 puntos y 4 rebotes de ataque en esos últimos minutos que sirvieron para desesperar a Obradovic y para dar otras tantas bolas extra a su equipo, hasta llevarlo a la victoria. Es muy listo. Siempre sabe lo que tiene que hacer. Vaya lujo haberlo reclutado para esta causa.

Dani Díez | Inédito. Plaza no le dio minutos. Sale de una lesión y ayer no era su momento.