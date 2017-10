"La afición no se da cuenta del poder que tiene contra los rivales"

«Muy pocas victorias se nos van a escapar de Málaga esta temporada cuando el Palacio esté lleno»

Carlos Suárez está contento. El capitán cajista ve que el equipo ha iniciado la temporada a buen nivel y que todavía hay incluso margen de mejora. El madrileño cree que en el derbi contra el Real Betis fue importante la actitud, desvela que del partido que está más orgulloso en su carrera deportiva es la final de la Eurocup del curso pasado e invita a la «marea verde» a que acuda en mayor número al Carpena, para que el sueño del Top 8 de la Euroliga sea una realidad.

¿Fue tan fácil la victoria en el derbi como preció desde fuera?

Parece fácil, pero no. Mentalmente hablando había que estar preparado para el partido después del nivel de adrenalina que teníamos del partido del Fenerbahce y la verdad es que salió todo muy bien. Estamos muy contentos por el nivel de actitud, porque los que estaban fuera han vuelto y todo está bien.

¿Cómo se hace para meter 2 puntos y tener 11 de valoración el día del Fenerbahce o hacer 12 y sumar 24 de valoración contra el Real Betis? ¿Cuál es el secreto para hacer valoraciones tan buenas sin necesidad de meter muchos puntos? ¿Dónde está el truco?

No soy anotador, no tengo los recursos ofensivos que tienen otros jugadores de mi equipo, pero hago algunas cosas que ellos no hacen o no son tan especialistas. Intento hacer cosas que no son tan vistosas para el espectador, pero son importantes. Yo, por ejemplo, del partido que estoy más orgulloso es el de la final de la Eurocup de la temporada pasada. No metí muchos puntos, pero es el mejor partido de mi vida por lo que hice para el equipo sin necesidad de anotar, que para eso ya había otros jugadores.

Usted ya lleva varios años en Málaga. ¿Este Unicaja es el equipo más compensado que se ha hecho últimamente?

Sí, este equipo es más compacto. No digo que la temporada pasada fuera peor, pero digamos que tenemos todos los jugadores que necesitábamos. Hemos mejorado en lo que nos faltaba el año pasado, con más físico dentro. Hemos fichado a James Augustine, que es un jugador que te da rebotes, defensa y además es muy bueno dentro del vestuario. Estamos muy contentos por el equipo que han hecho los dirigentes del club y el entrenador.

Plaza siempre resalta que le gusta que no haya uno o dos jugadores que sobresalgan, que es mejor que todo el grupo aporte cosas. En el derbi, Nedovic se fue a los 22 puntos, pero los 12 jugadores anotaron y solo 3 jugaron más de 20 minutos. ¿Qué le parece este reparto de funciones? ¿De acuerdo con esa idea de su entrenador?

Sí. Nedovic sabemos que es uno de los jugadores más importantes del equipo porque anota, asiste y tiene muchísimo talento. Está claro. Pero el equipo no se hace solo con talento. También hay que tener otro tipo de jugadores que hacen cosas menos vistosas, que somos, digamos, los obreros, que hacen que el equipo sea compacto y completo, que es lo que yo creo que tenemos este año.

Esta semana es de órdago. El viernes, el Olympiacos, y el domingo, el Real Madrid...

Yo he denominado «Los 8 Días de Oro» a lo de esta semana. Son dos partidos en dos de las tres o cuatro canchas más difíciles de Europa. Pero bueno, estamos jugando la Euroliga y la Liga Endesa, y es lo que hay. Nos hemos ganado por derecho propio estar entre los mejores. La verdad es que es duro, pero queríamos estar aquí y hay cosas buenas y cosas malas. Jugar contra los mejores es lo que tiene.

¿Cómo lleva el equipo lo de tener 14 jugadores y que haya dos descartes todos los partidos? A usted todavía no le ha tocado...

Me tocará seguro. Creo que es necesario. Lo he hablado con jugadores de otros equipos y es que es necesario. El jugador es egoísta y quiere jugar, pero al final lo que tiene que estar es preparado el equipo para llegar al cien por cien al momento importante de la temporada. Los entrenadores han hablado con todos los jugadores y sabemos lo que hay. Va a haber rotaciones y lo único importante es que el jugador que salga dé el cien por cien y que los que no estén no se note su ausencia.

Da algo de vértigo ver al equipo tan bien a estas alturas de campeonato, con todo lo que viene por delante...

Yo prefiero estar así que mal, como decían de nosotros hace dos años o el año pasado. Está claro que también quiero estar en estas condiciones en el momento clave de la temporada. Seguro que pasaremos malas rachas porque hay muchos partidos, habrá mucho cansancio físico y mental, habrá jugadores en baja forma en algunas fases. Pero somos 14 jugadores y debemos entre todos ayudar para superar todos los problemas y llegar a tope los 14 al momento importante del año.

¿Hay entonces margen de mejora?

Sí. Estamos muy bien en defensa, en ataque todavía nos hace falta conocernos mejor y encontrar más fácil a esa gente que tiene más facilidad ofensiva, como puede ser Shermadini, que le está costando un poquito mas, pero «Gio» va a ser un jugador muy importante para nosotros en rebote, en ataque y poco a poco demostrará por qué fue el mejor pívot de la ACB la temporada pasada.

La afición está muy ilusionada. Contra el Betis no hizo tanta falta su ayuda, pero el día del Fenerbahce si no es por ellos a lo mejor se hubiera escapado el triunfo ¿no?

La afición contra el Fenerbahce fue clave. La gente no se da cuenta del poder que pueden tener contra los rivales. Visitar el Carpena es venir al pabellón a mi modo de ver que más puede presionar al rival. Lo he vivido en contra cuando he venido con otros equipos y ahora a favor con el Unicaja. Lo que necesitamos en la Euroliga para meternos en el Top 8 es que el Carpena se llene. Contra el Betis y contra el Fenerbahce vino mucha gente, pero necesitamos un poquitín más para lograr que esta cancha sea como la del Estrella Roja, que se metió la pasada temporada en el Top 8 porque llenaba su pabellón todos los partidos y allí era casi imposible para todos los rivales. Luego nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo fuera, pero está claro que muy pocas victorias se nos van a escapar en casa cuando el Carpena esté lleno.