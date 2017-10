Georgios Printezis: "El Unicaja puede ser uno de los equipos sorpresa de esta Euroliga"

El jugador griego es una de las estrellas del equipo de El Pireo, rival mañana del Unicaja en la segunda jornada de la Euroliga. El internacional heleno espera un partido difícil, muestra mucho respeto por los verdes y les desea suerte para el resto de la temporada

Georgios Printezis se cruza de nuevo en el camino del Unicaja. El exjugador cajista es una temporada más uno de los referentes del Olympiacos de El Pireo, rival cajista mañana, viernes, en la segunda jornada de la Euroliga. Printezis atiende a La Opinión de Málaga en el Pabellón de la Paz y la Amistad, poco después del penúltimo entrenamiento antes del choque de mañana, a las 20 horas.

Printezis y Unicaja se encuentran de nuevo tras un año en el que el equipo de Málaga ha jugado la Eurocup. ¿Qué le parece el regreso del Unicaja a la Euroliga?

Unicaja es un club que merece estar en la Euroliga, tanto por aficionados, como por plantilla y presupuesto. Es un equipo que ha jugado la Final Four, ha ganado la Liga española y es protagonista en España cada temporada. Estoy feliz por su vuelta.

El Olympiacos empezó ganando al Baskonia la primera jornada. ¿Está su equipo en un buen momento de forma?

Es pronto para decir si estamos bien o no. Creo que estamos en una buena situación y mejoramos continuamente y ojalá sigamos afrontando cada partido así, porque esto es lo que tiene que hacer este equipo. Afrontar cada partido por separado y mejorar continuamente.

La semana pasada jugaron en Creta por sanción ante el Baskonia. Contra el Unicaja jugarán ya en El Pireo. ¿Jugar ante su afición les hace todavía más fuertes?

En Creta también tuvimos los aficionados a nuestro lado y nos dieron mucha energía, pero esperamos que en nuestra cancha seamos todavía mejores. Hemos hecho algunos entrenamientos más como equipo y es normal que nos guste jugar en nuestra cancha, porque nos da energía el apoyo de nuestra gente.

¿Cómo es este nuevo Olympiacos? ¿En qué ha mejorado respecto a la temporada pasada?

Esta temporada queremos correr más, ser más ofensivos en general. Tenemos una mayor plantilla, que es algo muy importante en el nuevo formato de la Euroliga e intentamos ser más un bloque. Existe una columna vertebral y eso es importante en este equipo, entender lo que pide el coach Sfairopoulos de nosotros y seguir en la línea que nos ha llevado a tantos éxitos los últimos años.

¿Cuál es el objetivo del Olympiacos en esta Euroliga?

Nuestro objetivo es llegar a la Final Four y después ya veremos.

¿Qué piensa de la plantilla que ha hecho el Unicaja? ¿Cuáles son los puntos fuertes del equipo de Joan Plaza?

La verdad es que no he visto mucho jugar al Unicaja Málaga esta temporada. Hemos trabajado los últimos días en ello, pero creo que tiene un equipo muy bueno, con un entrenador, Joan Plaza, que ha transmitido su filosofía al equipo, que ha concretado el papel que tiene cada jugador. Siempre hace movimientos muy meticulosos sobre su plantilla y por eso ha obtenido los resultados correspondientes.

¿Le sorprendió la victoria del Unicaja en el Martín Carpena contra el Fenerbahce?

Para nada. No me sorprendió porque sé que en su campo es siempre un equipo muy fuerte, juega muy bien y recibe mucha energía de su gente. Es un campo que siempre está lleno, los aficionados quieren mucho a su equipo y en general, Joan Plaza ha confeccionado un gran equipo que puede ganar a cualquiera.

¿Qué papel puede tener el Unicaja en esta Euroliga?

El Unicaja puede ser uno de los equipos sorpresa de la competición. Tiene todas las garantías para conseguirlo.

¿Qué recuerdos tiene de su etapa en el Unicaja?

(Sonríe). Diría que mis recuerdos son agridulces. De cada situación, siempre tienes algo positivo que sacar. Viví momentos muy bonitos y momentos malos. Me entristeció mucho que no pude dar lo que verdaderamente podía. Tenía muchas ganas, pero hubo situaciones que no lo permitieron. Pero la vida continúa y le deseo lo mejor a Unicaja, porque se lo merece.

Pasado tanto tiempo ¿sabe ya qué pasó realmente?

Nunca me gusta echar la culpa a otros. Quizás yo también tengo parte de culpa. Tenía todas las ganas del mundo, pero mejor no hablar del pasado, vamos a mirar adelante. Lo que pasó fue bueno para todas las partes. Es seguro que me fui disgustado porque no pude dar lo mejor de mí, pero todo ocurre por alguna razón.

Y de la afición de Málaga, ¿qué recuerdos tiene?

Los recuerdos de los aficionados son muy bonitos. Recuerdo que en cada partido se colgaba el cartel de «no hay entradas», una cancha magnífica, con muy buena acústica que, en combinación con la gente, producía un ambiente fantástico.

Se atreve a dar un pronóstico de lo que pasará el viernes. ¿Quién ganará y por cuánta diferencia?

No se me da bien dar pronósticos, pero espero que ganemos nosotros. Pero al Unicaja le deseo una muy buena temporada a partir de que juegue contra el Olympiacos.