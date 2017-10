Joan Plaza: "Prefiero que juegue Spanoulis"

El Unicaja se mide este viernes al Olympiacos en el Palacio de La Paz y la Amistad de El Pireo y el equipo malagueño viaja sin complejos tras ganar al Fenerbahce en el debut, pero muy consciente de medirse ante un rival infranqueable en su pista y que volverá a luchar por estar en la Final Four.

Joan Plaza ha explicado sobre el mismo parqué, entre sonidos de botes de balón, que espera "a un Olympiacos muy motivado, con expectativas de llegar a la Final Four y hasta quizá ganarla". "Es un equipo que es muy buen ejemplo de competitividad. A pesar de no ser el que más dinero tiene siempre está arriba, con los grandes. Y espero que demos una buena imagen sabiendo lo que nos espera", explicó.

Vassilis Spanoulis, la gran estrella del club de El Pireo, es seria duda por problemas en la rodilla. El escolta griego ni siquiera ha debutado aún esta temporada pero Plaza explicó que su presencia le vendría incluso bien al equipo malagueño, porque así otros compañeros no darán un paso adelante. "Sabemos que jugamos ante un equipo con grandísimos jugadores, pero no nos preocupa excesivamente más allá de gestos de sus ataques y defensas. Pero no soy un entrenador de hacer un scout muy profundo del rival. Spanoulis prefiero que juegue, porque si no luego habrá jugadores sin su responsabilidad que jugarán mejor sin él", señaló.

El Unicaja afronta el primer "achuchó" serio de la temporada, con cinco partidos en sólo nueve días. El Unicaja visita el viernes al Olympiacos, el domingo al Real Madrid, recibe el miércoles al Brose alemán, viaja el viernes a Valencia y por último acaba este minimaratón el domingo ante el Estudiantes en el Carpena. "Todos hemos de tener claro es que hay una serie de batallas que tenemos más posibilidades de ganarlas que otra. De estos cinco partidos nos interesa sobremanera Brose y Estudiantes, pero queremos ir a cualquier cancha a ganar. Han demostrado que no son imbatibles, se lo he dicho a los jugadores. Pero desde la reflexión de saber que hemos de administrar los deseos y los esfuerzos. Ellos saldrán más tensos y motivados tras ver que le ganemos a Fenerbahce", explicó el entrenador.

El Unicaja jamás ha ganado en El Pireo en sus nueve visitas. Plaza sí sabe lo que es ganar allí. Lo hizo la última vez con el Zalgiris, hace ya un lustro. "Yo he ganado allí, la última con Zalgiris, pero nunca con el Unicaja. Y la sensación es que hicimos algo muy anormal. Sería no sólo rentabilizar la victoria contra Fenerbahce y que los jugadores estén al 100 por 100 motivados. Y eso ratificaría que vas en la buena dirección. Vamos a ir partido a partido. Muchos de mis jugadores nunca ha ganado allí. Y eso explica la dificultad de ganar en Atenas. Si hacemos las cosas bien tendremos algunas opciones y eso pasa por ser muy serios".