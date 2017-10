El Unicaja ya se entrena en Valdebebas

El Unicaja aterrizó en Madrid esta madrugada, pasadas las 4.30 horas, descansó en un hotel de la capital y, tras tener la mañana libre, esta tarde se entrena en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas. El equipo de Joan Plaza tiene sesión de trabajo en la "Casa Blanca" para soltar piernas y preparar el encuentro ante el Real Madrid de este domingo (18.00 horas).

El equipo malagueño perdió el viernes por la noche en la pista del Olympiacos por 80-75, en un partido muy denso y raro, en el que tuvo muy poco acierto exterior, pero en el que logró remontar 15 puntos de desventaja para llegar a ponerse a sólo tres del equipo de El Pireo. Augustine y Musli estuvieron brillantes por dentro y cuando apareció Milosavljevic por fuera, el equipo encontró el equilibrio y pudo haber ganado.

No lo hizo y toca pasar página. La plantilla regresó directamente a Madrid desde Atenas gracias al chárter contratado por el club y pudo ya dormir en la capital de España. El vuelo aterrizó pasadas las 4.30 horas y tras tener la mañana libre, la plantilla ha llegado a las 18.00 horas a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para entrenarse y preparar el duelo ante el Real Madrid.

En la cita no estarán, curiosamente, ni Milosavljevic ni Musli, dos de los mejores jugadores del Unicaja en Atenas, que no están dados de alta en la Liga ACB. Se espera que ya pueda jugar Jeff Brooks, tras su episodio de gastroenteritis. El ala-pívot ha viajado a Madrid pero sigue sin estar totalmente recuperado. El virus le ha dejado muy débil y su presencia no está totalmente confirmada.