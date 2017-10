Plaza: "Los jugadores saben que la del Brose es una de nuestras batallas"

El Unicaja afronta una semana de locos, con tres partidos, ante Brose Baskets, Valencia Basket y Estudiantes. Dos citas de Euroliga en miércoles y viernes, y el domingo para la ACB. El equipo llega con dos derrotas consecutivas, ante Olympiacos y Real Madrid, aunque Joan Plaza sigue teniendo buenas sensaciones. "Los dos partidos no nos ha cambiado para nada nuestro rumbo, el que creyera que fuera fácil ganar en Madrid o Olympaicos es que es ingenuo. Las sensaciones de este primer tramo son positivas. A todo el mundo le gustaría ganar al Olympiacos y Madrid, pero estamos más o menos tranquilos de lo que hemos hecho. Estamos tranquilos, esperanzados en hacer un buen partido mañana. Y que la gente lo entienda. Es bonito venir y llenar con el Fenerbahce, pero hemos de lograr que venga contra el Brose tanta o más gente", trató de espolear el técnico a sus aficionados.

El Brose es un equipo muy bien armado, con experiencia ya en esta Euroliga y que vendrá con el corazón herido tras arrancar con un 0-2 en la máxima competición. Plaza no espera regalos, todo lo contrario, y por eso ya ha metalizado a sus jugadores y trató de hacerlo también con la "marea verde". "Espero que lo sepa todo el mundo. Vengo hablando de Bamberg hace 10 días. Lo único que puedo hacer es desnudarme y pintármelo en el pecho. Ganar en casa es fundamental. Los jugadores, su motivación, depende de mí. Tras jugar contra el Madrid se habló en el vestuario, y no suelo hacerlo. Los jugadores saben cuáles son nuestras batallas, y las que no van a dar el punto de inflexión. Hemos de demostrarlo y plasmarlo en pista. Os he explicado que a veces les pongo carátulas de portadas de situaciones parecidas. Hay jugadores que lo valoran y otros no, ya puedes verbalizarlo o mandarles vídeos de whatsaap o email", explicó.

Y habló del rival. "Del Brose hay muchos jugadores, que estaban en Maccabi o Fenerbahce. Tiene a un gran base como Hickman, tienen a dos tiradores americanos saliendo muy buenos tirando saliendo de bloqueo, como nos pasó con Carroll. Tiene a Zizis, un base talentoso que conoce la ACB. Está bien compensado. En su partido de Alemania, ellos usaron variantes defensivas, con una especie de zona y presión. Ofensivamente son muy verticales. Me ocupo de que lo mío lo hagamos bien. Brose Baskets está haciendo una gran labor, se mantiene en Euroliga, con una Liga muy dura en Alemania, y queremos centrarnos", continuó, antes de reiterar: "Hemos de ser sólidos y estables, no tener dientes de sierra, madurar a los rivales".

El equipo se entrena este mediodía de martes y Plaza vuelve a tener a todos sus jugadores sin problemas, por lo que se quedarán fuera Morayo Soluade y Viny Okouo, recuperando a Dejan Musli, del que advirtió que no habrá cambios de su idea inicial. "Jeff (Brooks) el domingo ya jugó más de lo que le tocaba, para compensar lo que Carlos jugó en Atenas. Ayer hubo día de entreno para los jugadores que no jugaron y de los 14 se presentaron 11 a entrenar. Además de tocar balón, este año han de hacer trabajo físico y de recuperación más que nunca. El compromiso es de todo el mundo".