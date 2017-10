Plaza, sobre Musli: "La decisión está tomada por los que sabemos un poquito de esto"

Joan Plaza se ha mostrado este martes muy tajante sobre la situación de Dejan Musli, dado de baja en la Liga Endesa y que sólo disputa encuentros de Euroliga. Joan Plaza tomó a principios de curso la decisión de dejar fuera al pívot serbio de la rueda de la ACB y La Opinión le cuestionó este martes si había cambiado su decsión sobre el jugador, tras dos grandes actuaciones ante el Fenerbahce y el Olympiacos. De hecho, en esos dos encuentros, Musli ha promediado 10,5 puntos, 5 rebotes y 16,5 de valoración.

Pero todos estos hechos no convencen al entrenador cajista, que no cambia de opinión y se muestra muy tajante sobre el asunto. "¿Dejan? No cambia nada. ¿Y qué cambia con Viny (Okouo)? Y podrías preguntar por Dragan (Milosavljevic). Cambiará cuando vengan lesiones y el cansancio. Dejan no está jugando en la ACB. La decisión está tomada y no tiene vuelta atrás y es de los que sabemos un poquito de esto".

Plaza se muestra así muy tajante sobre el tema y, por el momento, no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Musli está fuera del equipo en la ACB y, salvo lesión o cansancio, la suerte del pívot serbio está echada.