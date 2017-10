El Unicaja ya prepara el partido en Valencia

El Unicaja se entrena desde las 19.00 horas en el Martín Carpena para preparar el partido de este viernes de Euroliga en Valencia, ante el campeón de la ACB y de la Supercopa, y con el que espera romper una racha de tres derrotas consecutivas. El traspié del jueves por la noche ante el Brose Baskets alemán ha dolido mucho en el seno del equipo. Era uno de esos partidos que había que ganar sí o sí, para tratar de alimentar el sueño de luchar por estar en el Top 8 de la máxima competición continental.

No estuvo fino ni brillante el Unicaja, más allá de las individualidades de Nemanja Nedovic. El cuadro malagueño dio muestras de debilidad en defensa y de falta de ideas en ataque. Y la ansiedad hizo el resto. El Unicaja cayó y se queda con 1-2 en la Euroliga, y las lógicas malas sensaciones que transmiten una mala racha de resultados, tras las derrotas consecutivas ante Olympiacos, Real Madrid y Brose Baskets.

El Unicaja vuelve a las 19.00 horas a los entrenamientos en el Martín Carpena tras el traspié del jueves por la noche. Tras la sesión de trabajo, el equipo irá al Aeropuerto, cenará allí y viajará a las 23.00 horas en un vuelo directo a Valencia. Espera en la Fuente de San Luis el Valencia Basket, el rival al que el Unicaja derrotó para ganar la Eurocup.

Joan Plaza no tiene bajas ni lesiones entre su plantilla. Es cierto que Nemanja Nedovic no pudo acabar el choque por un golpe en la cara, pero parece que sí podrá estar en Valencia. Ahora Plaza deberá decidir si realiza algún tipo de cambio en su convocatoria. La Euroliga es diferente a la ACB. No hay límites de cupos ni hay que dar bajas y altas. De los jugadores inscritos en la competición, el delegado ha de dar la ficha de los 12 elegidos para el partido para el acta.

Los canteranos Morayo Soluade y Viny Okouo se quedaron fuera del partido ante el Brose. Plaza debe decidir si hace algún tipo de rotación por descanso o por decisión técnica. No tiene prisa. Puede hacerlo hasta este mismo viernes antes de comenzar el duelo. Tras la derrota ante el Bamberg pidió a sus jugadores que hagan menos concesiones en los partidos. Y es que hay mucho trabajo todavía por hacer. Pero la competición no espera a nadie y el equipo necesita romper esta mala racha.