El Unicaja frena su ímpetu y el Estudiantes lo aprovecha

29.10.2017 | 19:55

Tercer cuarto. El Estudiantes arranca la segunda parte algo más entonado. Intercambio de canastas, 60-33. El partido parece decidido y es cuestión de probar cosas y no caragar de minutos a los jugadores más castigados. El "Estu" intenta que la sangria no vaya a más, 64-40. Poco ritmo en el juego y nula emoción, con todo sentenciado demasiado pronto, 68-42 a 4 minutos del final del tercer cuarto. Un par de canastas de Brown dejan la renta en +21 para los verdes, 68-47. Los peores minutos del partido para el Unicaja, que ahora no tiene acierto en ataque y atrás tampoco se aplica como lo hizo los primeros 20 minutos. El "Estu" baja de los 20 puntos de desventaja, 68-50.

El partido llega al minuto 30 con triple de Alberto Díaz, 73-51. Nedovic, máximo anotador con 15 puntos. Segundo cuarto. Triple de Nedovic para empezar. El Unicaja dobla al Movistar Estudiantes, 34-17. Sigue el festival de los verdes. El parcial se va a 10-0 para un 41-17, a 7:11 del descanso. Maldonado para el partido porque el Unicaja es muy superior. Buenos minutos del equipo de Plaza en ataque, moviendo bien el balón y buscando siempre un pase extra, justo lo que ha faltado en los partidos anteriores. El "Estu", muy superado por la situación, 44-18. Las rotaciones del Unicaja no varían el guión. Cada jugador que entra en la pista aporta intensidad y concentración al juego cajista. Primer cuarto. Dos excajistas en el cinco inicial del "Estu": Cook y Caner-Medley. En el Unicaja empiezan McCallum, Salin, Waczynski, Brooks y Shermadini. El pívot georgiano hace daño. Siete puntos suyos colocan el 10-5. El Unicaja, muy agresivo en defensa. Caner-Medley aguanta a los colegiales en el marcador, 14-9. El Unicaja corre y marca una máxima de 9, 20-11, a poco más de 3 minutos para el final del cuarto. Primeros minutos para Nedovic. Triple de McCallum y triple de Nedovic, para el 26-13. Tiempo muerto de Salva Maldonado. El partido alcanza el minuto 10 con un cómodo 31-17 para los verdes. Shermadini, con 7 puntos, el máximo anotador de los de Los Guindos.