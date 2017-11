Plaza: "Necesitamos estabilizarnos con victorias"

El Unicaja ultima ya la preparación del partido que este viernes disputará ante el Anadolu Efes (18.30) en su pista estambulí, un inesperado colista de la Euroliga que espera al equipo malagueño con ganas de salir de su situación a costa del equipo malagueño. Por eso mismo, Joan Plaza, el entrenador del Unicaja, explicó esta mañana en rueda de prensa, antes de viajar a Turquía, que el equipo viaja con la idea de "sacarse la derrota del Bamberg" e ir eliminando los "dientes de sierra".

Sobre el enfrentamiento de mañana en Estambul, Plaza explicó: "Hay partidos que pueden costar más y que lo acabas sacando. Cuando juegas contra equipos de Final Four sabes que hay una dificultad añadida en su casa. Si baremamos a Efes por cómo está diríamos que es flojo, pero es mentira. Está bien hecho, estructurado. Otra cosa es cómo esté en la tabla. Ganar no lo sé, pero competir para ganar sí que lo espero", comentó el coach verde, que siguió hablando del rival.

"El Efes lo tiene todo para ser un equipo grande. McCollum, Ledo, Simon, Dunston, Stimac... Tiene una batería de jugadores para estar arriba del todo. Queremos no hacer regalos. Ellos están compitendo con el Fenerbahce en la Liga de Turquía por el liderato y están muy bien entrenados. Han jugado con equipos de la parte alta, han perdido algún partido. Van a salir con el cuchillo entre los dientes", comentó Plaza, que tiene la duda de Dani Díez, por un golpe en el gemelo. "Nos planteamos viajar con Mo", dijo.

El Unicaja viaja a Estambul con la idea de sacar el partido adelante y tratar de dejar atrás la "ansiedad" y recuperar la dura derrota sufrida ante el Brose Bamberg el pasado miércoles en Málaga. "Vamos con la idea de competir para ganar, debemos de ser capaces de ganar una serie de victorias que nos estabilicen en todas las competiciones. Ellos están con 0-4, tiene necesidad y demás, pero vamos con la idea de competir, jugar a mejor nivel y de intentar sacarnos la derrota de Bamberg, de recuperarla", avanzó el catalán. Y es que esa derrota pesa como una verdadera losa.

Se le cuestionó también por el "Poltergeist de los tiros libres". El Unicaja es el segundo más acertado en la ACB y sin embargo es el peor en la Euroliga, como se explicó en un reportaje en La Opinión este pasado martes. "El tiempo irá diciendo si desaparece la ansiedad, intentas desmontar miedos que puedan tener. Menos Carlos en ACB los demás están por encima de su media en tiros libres. Augustine está por encima, McCallum igual... Lo hablamos y lo desmontamos. Hemos de lograr que no haya dientes de sierra".

Y sobre la prinicipal estrella verde, el serbio Nemanja Nedovic, Plaza explicó que se está "cuidando" al jugador y que no existe la "Nedovicdependencia": "Lo hemos cuidado. Es un jugador que tiene mucho contacto, que sufre mucha defensa específica, lo hará mejor aún. Jugando 20-25 minutos, es algo que debemos cuidar. No creo que haya Nedovicdependencia, es muy pronto para decirlo. Si en enero estamos todos aquí y pasa, pues igual sí podemos hablar de ello. El otro día no jugó de inicio. Nos da color, una dimensión diferencia. Pero el equipo está preparado para no depender de él ni de nadie. El equipo da para jugar bien sin él".