Alberto Díaz: "Los jugadores debemos tomar una decisión colectiva"

Alberto Díaz ha recibido la llamada de la selección española de baloncesto. Un notición en toda regla. Aunque se trate de un regalo envenenado, porque hay una guerra abierta entre la FIBA y la Euroliga, con los jugadores como "escudos" y arma arrojadiza. El base malagueño del Unicaja ha sido seleccionado en una lista de con 24 jugadores de los que 12 irán a jugar, los próximos 24 y 26 de noviembre dos encuentros clasificatorios para el Mundial de China. Sin embargo, la Federación no ha llamado a ningún jugador español en la NBA y sí a los que están en equipos de Euroliga o Eurocup, aunque la Euroliga no pare y, de hecho, el Unicaja tenga que disputar el próximo día 24 un encuentro ante el CSKA Moscú.

"Es algo muy bonito, a todo jugador le gusta estar ahí. Es un honor y un placer estar en esa lista y estoy muy agradecido", explicó esta tarde Alberto Díaz, a eso de las 14.40 horas, tras el entrenamiento con el equipo malagueño. Alberto ha pedido públicamente un acuerdo colectivo entre los jugadores españoles a la hora de tomar una decisión, ya que la idea que prima ahora es la de jugar con sus clubes, los que les pagan.

"Aún no se sabe nada, creo que es algo de lo que hay que hablar colectivamente, de los jugadores. Creo que todos debemos ir a una y estamos muy halagados de que nuestras selecciones nos convoquen, pero tenemos que comprender que el Unicaja me necesita, y que cada club nos necesita y debemos hablarlo entre todos para que sea una decisión colectiva", analizó el base del Unicaja.

Respecto si ha hablado con el propio Unicaja, el jugador ha señalado que no lo ha hecho y ha querido dejar a un lado a la entidad. "No lo he hablado con el club porque no se sabía nada. Uno nunca sabe nada hasta cuando sale la lista. La lista salió ayer y no ha dado tiempo a nada. Se irá resolviendo a lo largo del tiempo, pero de la manera más amigable posible y para buscar la mejor decisión".

Se le cuestionó por la problemática de que el jugador, al final, sea el que tenga que tomar esta decisión, pero Alberto se mostró, de nuevo, esperanzado en hallar una solución intermedia que contente a todos. "Estas cosas al final en alguien tiene que recaer la decisión y nosotros como jugadores debemos llevarlo lo mejor posible, y teniendo en cuenta que queremos lo mejor para todos, para la selección, para los clubes y para nosotros".

La Ley 10/1990 del Deporte, en su artículo 47, establece la "obligación a los deportistas" a acudir a las llamadas de la selección, tal y como ha explicado hoy este periódico. La lista definitiva ha de presentarse unos días antes a la disputa del primer encuentro internacional. El primero, ante Montenegro, se debe disputar el día 24 y frente a Eslovenia, el día 26.