Estrella Roja: ´made in´ Serbia

­El Unicaja se mide este viernes al Estrella Roja. El campeón de la Liga Adriática vuelve a tratar de sortear sus problemas económicos a base de cantera. Mucha juventud y talento, pero poca experiencia. A ellos les suma complementos de máximas garantías: Rochestie, Feldeine o Antic. Por cierto, Antic se queda en Belgrado por lesión. Acaban de ganarle 84-100 en la Liga Adriática a su eterno rival, el Partizán. A pesar de ello «sólo» es segundo, con un balance de 5-2. En la Euroliga suma el mismo registro que el Unicaja, con 2-3. Un rival correoso al que, eso sí, los malagueños han de ganar sí o sí.



4. Marko Keselj (Serbia) Baja forma

El alero alto, de vuelta a casa, está en un mal estado de forma y lleva unas semanas sin jugar.

5. Nikola Radicevic (Serbia) Joven y muy conocido

Se formó en el Partizán y pasó cinco años en Sevilla, jugando en las diferentes categorías de Real Betis Energía Plus, donde el año pasado promedió en ACB 9,3 puntos, 2,7 asistencias y 2,4 rebotes. Base suplente, muy alto (1,95m), gran penetrador, que va a ir a más con tan sólo 23 años.

6. Nemanja Dangubic (Serbia) Futuro

Uno de los jóvenes valores del equipo. Alero formado en el Mega Vizura del «Súperagente» Misko Raznatovic. Seleccionado en el puesto 54 del draft de la NBA por los Philadelphia 76ers y traspasado a San Antonio Spurs. Tiene excelentes muelles, prefiere penetrar antes que tirar y ayuda en rebote.

7. Dejan Davidovac (Serbia) Recambio

Tiene 22 años a pesar de que aparente casi 30. Tiene muy poco protagonismo. Jugador exterior.

10. Branko Lazic (Serbia) Especialista defensivo

Jugador de perímetro con poco protagonismo en ataque y con mucha confianza del entrenador. Es un tipo duro, agresivo y que atrás nunca falla. Su especialista en defensa.

12. Pero Antic (Serbia/Macedonia) Baja

Su pívot titular que será baja en Málaga. El alma del equipo. El Fenerbahce le paga parte de la ficha. Mejor no encontrarlo en la pista.

13. Ognjen Dobric (Serbia) Intensidad

Nacido en Croacia y con pasaporte de Serbia. Alero de 24 años. Escolta zurdo, con un cierto parecido a Dusan Kecman. Puede hacer muchas cosas. Le encanta correr el contragolpe. Tira con solvencia. Tendrá minutos.

14. James Feldeine (EEUU) Titular

El Estrella Roja perdió este verano a varios titulares y fichó a Feldeine como recambio exterior. Es su «dos» titular. El neoyorquino con raíces dominicanas militó en el Fuenlabrada y jugó los dos últimos años en el Panathinaikos. Buen tirador, jugador muy rápido y agresivo ante el aro. Tiene minutos y libertad. Está pasando muy bien la pelota. Uno de sus principales peligros.

16. Stefan Jankovic (Serbia) Atípico

Es el center suplente, con pocos minutos. Se ha formado en Estados Unidos y tiene doble nacionalidad de Serbia y Canadá. Llegó a fichar por Miami Heat, pero fue cortado antes de arrancar la pasada temporada y jugó en la Liga de Desarrollo. Firmó tres años este verano por el Estrella Roja. Es un jugador grande atípico, que echa el balón al suelo, que penetra y que tira de media distancia.

22. Taylor Rochestie (EEUU) «Jugón»

Base titularísimo, «jugón». Es zurdo, de raza blanca. Se genera sus canastas y lidera la anotación del equipo en Euroliga (17,8 puntos). La consigna es clara: atacarle. Porque es un mal defensor. Ex del Maccabi, el año pasado se midió al Unicaja en las semifinales de la Eurocup en las filas del Lokomotiv. Si el Unicaja frena a su motor tendrá mucho ganado. Texano de 32 años y trotamundos del básket.

26. Mathias Lessort (Francia) Intenso

El jugador más intenso de su juego interior. Es un pívot pequeño (2,06 metros), muy físico, que necesita jugar el pick and roll para producir. Ojo a su sociedad con Rochestie. No se genera sus tiros. No es un gran reboteador. Basa su juego ofensivo en el bloqueo y continuación y en crear sus espacios para sorprender a la carrera. Promedia 10,2 puntos en Euroliga y 11 en la Liga Adriática. Es francés y ha desarrollado allí su carrera.

51. Milko Bjelica (Serbia) Amenaza

Alterna las posiciones de «4» y de «5». Es, sin Pero Antic, la auténtica amenaza interior del Estrella Roja. Ha empezado la temporada a un gran nivel. Veterano, a sus 33 años, conoce de sobra el juego. Puede postear y también hacer daño gracias a su gran tiro de tres. En el derbi ante el Partizán en la pasada jornada de la Liga Adriática dominó el partido con 29 puntos y 35 de valoración en sólo 23:48. En Euroliga promedia 16,6 puntos y 4 rebotes. Estuvo muy cerca de fichar por el Unicaja hace dos veranos, cuando vino Jeff Brooks.