Plaza pide un calendario unificado por el bien del baloncesto

Las ventajas FIBA siguen protagonizando el principal tema de conversación del baloncesto europeo e internacional. Joan Plaza, el entrenador del Unicaja, no está al margen del asunto. La preconvocatoria de la selección española a Alberto Díaz o las de Serbia o Polonia a otros jugadores verdes (Nedovic, Milosavljevic, Musli o Waczynski) sigue creando incertidumbre. Ayer mismo se hablaba en Serbia de que Nemanja Nedovic, Dragan Milosavljevic y Dejan Musli podrían jugar el segundo partido de las ventajas con Serbia, tras jugar contra el CSKA en Euroliga y antes de medirse al Panathinaikos.

Plaza quiso desviar el tema en un comienzo y explicó que este conflicto "es un tema del que ha de hablar el club, bien el presidente o el secretario técnico". Después avanzó en su discurso y pidió un gran acuerdo en el baloncesto para que el calendario esté claro. Para él, lo ideal sería que los jugadores internacionales jugaran con sus países en julio, descansaran en agosto y a partir de entonces, estuvieran ya con sus clubes, "que son los que les pagan".

"Zeljko (Obradovic) y jugadores de prestigio, que entienden la cuestión, ya se han expresado antes que yo y todos tenemos el mismo parecer. No voy a hablar con ningún jugador para que vaya o no vaya. Los jugadores tienen su planificación y será el club quien decida. Hay que sentarse todo el mundo: FIBA, Euroliga, y ACB, y planificar un calendario más consensuado. Sobreexplotar a los jugadores es malo. Los jugadores deben tener agosto de vacaciones y julio para estar con sus selecciones y el resto, para los clubes, que les pagan. A partir de ahí, el club controla los contratos y debe decidir", comentó Plaza.

Sobre el tema de la selección de Serbia, que piensa en tener dos equipos diferentes para cada partido de la selección de este primer parón, Plaza se mostró algo intrigado. "Me parece que no se pueden tener dos róster diferentes, uno para el primer partido y jugar el segundo con otro. Me parece extraño. Son otros los que deciden: federaciones, selecciones, clubes, jugadores... El 25 jugamos contra el CSKA y el siguiente día descansamos. Y el 27 ya preparamos el partido contra el Panathinaikos. Y ese plan de trabajo que yo le entregaré a mi directiva y el club será el que tenga que tomar las decisiones".