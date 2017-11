Plaza: "Sería una pasada estar en el play off de la Euroliga"

El Unicaja ya vela armas para enfrentarse este viernes al Estrella Roja serbio, campeón de la Liga Adriática, en el Martín Carpena (20.45 horas). El equipo se siente fuerte, a pesar de los vaivenes de juego y resultados, y quiere seguir compitiendo. Para ello, el entrenador se traza el objetivo de ganar los dos próximos duelos en casa en la Euroliga, ante Estrella Roja y Zalgiris, para convertir el actual balance negativo de dos triunfos y tres derrotas en positivo, con un récord de 4-3.

"Somos conscientes, desde la vocación de no perder partidos en casa y de saber quiénes son los rivales de nuestra Liga, como los que estuvieron en Final Four, que el resto sí queremos competir. Y Estrella Roja y Zalgiris queremos ganarlos. Tener un balance con el 50% de triunfos nos acercaría a estar en el play off, que sería una auténtica pasada. Pasa por ser sólidos en casa. El partido ante el Estrella Roja es muy importante", explicó el técnico verde.

El entrenador habló del Estrella Roja como un rival atípico, especialmente en su juego interior, y una camada de jóvenes canteranos muy intensos en defensa. "Hay muchas cosas que me preocupan del rival. Sus pívots son muy buenos tiradores. Dejando a un lado Rochestie y Feldeine, los pívots son los mejores tiradores del equipo. Eso obliga a nuestros pívots a jugar lejos del aro. Bjelica también postea muy bien. Rochestie ve el aro como una piscina y Feldeine tiene mayor responsabilidad. Los demás son muy agresivos, duros en defensa, duros al rebote y son complejos y nos exigirá los mejor", resumió.



Plaza cumplirá su partido 100 en competición europea con el Unicaja. "Siempre es bonito. He dicho muchas veces que, aunque he estado muchos años en los clubes en los que he estado, salvo en el Zalgiris por un tema económico, he ido alcanzado cifras que no pensabas al llegar. Y es un lujo. Espero que la gente entienda y que con mis muchos defectos, la gente se entrega. Lo que quiero es ser mejor cada día. Sé que son números que quizá otros mejorarán en un futuro, cuando fichen a otros", señaló.

Se le cuestionó a Joan Plaza por el momento que atraviesa su Unicaja. Si el equipo está, en lo táctico y técnico, en el punto donde él deseaba cuando diseñaba el curso en pretemporada. "Antes de empezar la temporada, en la reunión de la pirámide, donde establecemos criterios, no sólo de clasificación, sino en cuanto a estadísticas medias de temporada y nuestro estilo, en esa reunión de la pirámide, sabíamos que iba a haber una dificultad añadida este año, que todo va a ser un poco más difícil. Meterse en Copa o play off ACB va a ser más difícil. Y veo a Real Madrid o Barcelona, que sufrieron en la temporada pasada. Y el Baskonia también tuvo un final de temporada mejorable. Equipos que tuvieron que jugar 70 partidos o incluso 80 y eso hace crecer las dificultades. En Euroliga queremos llegar al partido del Madrid con un balance de 4-3, positivo. Me da miedo, porque no hago planificaciones a largo plazo. Vimos el pasado día (Unicaja-Baskonia), que ganas tres cuartos y pierdes uno y te hace perder el partido. Me centro en el próximo partido. Sí que en la ACB me gustaría tener una victoria más", desarrolló el entrenador verde.

El equipo vuelve a asomarse a una semana de vértigo. Porque tras jugar contra el Estrella Roja el viernes y el Gipuzkoa el domingo, la siguiente semana vuelve a tener jornada doble de Euroliga: martes el Zalgiris Kaunas y jueves el Real Madrid. Y, de postre, el domingo en Andorra (12.30 horas). "Intentas trabajar esta semana, que hay más tiempo. El martes jugamos contra el Zalgiris, el jueves ante el Madrid y el domingo vamos a Andorra. Si puedes añadir algún gesto técnico-táctico lo haces. A los jugadores les gusta jugar. Pero ya comienzo a ver que no tanto ya jugar, viajar, maletas y hotel... Quieren más paz. Pero si a finales de noviembre o diciembre debes alcanzar tu tope, ahora es más complicado. A la hora de entrenar he de sintetizar los entrenamientos. Ahora los sistemas los trabajas dos veces, no 15 como antes", concluyó.