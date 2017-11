Milosavljevic y sus palabras

Dragan Milosavljevic causó ayer una verdadera marejada en el mar de tranquilidad en el que transita a día de hoy el Unicaja. En pleno debate de las «ventanas FIBA» y con federaciones, clubes y jugadores observados bajo lupa, el alero serbio habló en el portal web «Sport Club», donde concedió una entrevista en la previa al partido que el Unicaja disputa hoy viernes contra el Estrella Roja serbio. Y sus palabras no dejaron de ser sorprendentes, ya que el jugador acusó al Unicaja de amenazar con sancionarlos, a él y a los jugadores de Serbia (Nemanja Nedovic y Dejan Musli) por acudir a la llamada de Serbia para estas ventanas.

«A todos nos gustaría jugar para el equipo nacional, sería un gran honor, por supuesto. Sin embargo, es un poco complicado... El Unicaja no nos ha dejado ir, seremos sancionados si nos vamos. No sabemos lo que nos espera cuando volvamos aquí», dijo Milosavljevic en la entrevista y añade: «Tenemos entrenamientos en esos días. Creo que todos los jugadores están en problemas, somos quienes estamos entre los dos incendios, y los demás se han alejado y nos han dejado para ver qué es lo que vamos a hacer. Estamos en una situación complicada, así no sé qué somos y cómo lo haremos. Nos gustaría venir, pero lo cierto es que el club nos dejó salir», explicó el jugador verde, recién llegado este verano a Málaga, tras proclamarse subcampeón del Eurobasket con el equipo plavi.

Desde Serbia corrió como la pólvora en la tarde del jueves la posibilidad de que Nedovic, Milosavljevic y Musli se marcharan con la selección para jugar sólo el segundo partido de los dos de las ventajas de la FIBA. Serbia se mide el día 27 de noviembre en Belgrado a Georgia. El Unicaja juega el viernes 24 de noviembre ante el CSKA de Moscú en Málaga y el viernes 1 en Atenas contra el Panathinaikos, por lo que tendrían tiempo para jugar allí y volver al día siguiente. Según Milosavljevic, esto se lo ha prohibido el club. Sin embargo, el jugador cambió después sus declaraciones. Explicó que se sacaron de contexto y que él no quiso decir eso, según informaron a este periódico fuentes del club. La web, a la hora del cierre de este periódico, mantenía las mismas palabras del jugador, de las que se habían hecho eco un buen número de webs de toda Europa.

La entidad cajista señaló que es ilógico y, por lo tanto falso, que el club amenace con sancionar al jugador por irse con su selección y que todos los que sean convocados son libres para cumplir con su compromiso, si así lo estiman oportuno. Ayer mismo, este periódico le cuestionó a Joan Plaza sobre el asunto de las «Ventanas FIBA» y el entrenador recordó a los jugadores su obligación de acudir a cada entrenamiento y cumplir con el club «que les paga», además de que él entregará a diario la planilla de trabajo a sus «jefes».