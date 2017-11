Prueba de madurez en Europa

El frenético ritmo competitivo de la Euroliga propone hoy al Unicaja un partido en el Carpena, frente al Estrella Roja de Belgrado, en el que los verdes deben sumar su tercer triunfo continental, equilibrar así su balance de victorias-derrotas y ascender en la tabla hasta la zona noble. Ésa que ocupan los 8 mejores equipos de la máxima competición del baloncesto continental.

No será un partido fácil porque en la Euroliga ninguno lo es. Pero lo cierto es que el Estrella Roja es un equipo temible y casi imbatible cuando juega en su ambiente, pero mucho más asequible cuando ejerce de visitante. Ganar en el Kombak Arena ante 20.000 fanáticos rojiblancos, o en la ratonera del Pionir, ante 7.000, es un reto que ni los más grandes de Europa suelen superar cada temporada (Barça y Maccabi ya han cedido allí en esta misma Euroliga). Pero ese Estrella Roja aguerrido, intenso, vertical y enchufado de Belgrado se convierte en un equipo más terrenal cuando coge el avión y se aleja de los Balcanes.

Los números no invitan tampoco a ninguna relajación. Unicaja y Estrella Roja llegan a esta sexta jornada continental con idéntico balance en lo que llevamos de Euroliga: 2 victorias y 3 derrotas. Ganar hoy sería para los de Joan Plaza dar un paso al frente muy importante porque además el equipo serbio es uno de esos que en las quinielas aparecen como rivales directos de los verdes por colarse entre los 8 mejores, en esos puestos que darán derecho tras la Fase Regular a jugar los cuartos de final europeos.

Para el Estrella Roja será su tercer partido a domicilio en esta Euroliga. No han ganado todavía, es verdad. Pero han competido. En la cancha del Zalgiris perdieron por un ajustado 78-76, mientras que en la visita al enrachado Khimki ruso cayó por 7 puntos, 85-78.

Es difícil de explicar la rivalidad que hay en Belgrado entre este Estrella Roja y el Partizán. Son dos rivales encarnizados, con aficiones radicales que no entienden otra cosa que no sea la fidelidad a sus respectivos colores y el desprecio hacia los del rival. No hay en España nada similar. Ni siquiera la rivalidad Barça-Real Madrid es parecida. Por eso hoy habrá tres jugadores del Unicaja especialmente motivados para este partido, aunque por diferentes motivos. Por un lado están Milosavljevic y Musli, dos partisanos de corazón y de convencimiento. Son dos jugadores que han crecido en el equipo de los «sepultureros» y que hoy tendrán más ganas que nadie de ganar al Estrella Roja. Muchos amigos de ambos estarán pendientes de ellos desde la distancia.

El tercer «extramotivado» del día será Nemanja Nedovic, aunque éste justo por todo lo contrario, por jugar hoy ante el equipo de sus amores. «Nedo» llegó con 14 años al Estrella Roja, allí de formó y desde allí salió a Lituania, la NBA y España. Nedovic sería feliz si la próxima Final Four la jugaran el Unicaja, el Estrella Roja y otros dos equipos cualesquiera. El escolta también estará esta noche muy motivado por jugar ante su pasado, con todo lo que eso supone siempre en lo emocional.

Plaza cuenta con sus 14 jugadores en condiciones para el partido. Salvo sorpresa, Morayo Soluade y Viny Okouo se quedarán fuera de la convocatoria. El resto, los mismos que el viernes asaltaron la pista del Anadolu Efes, están listos para la batalla. Es una gran oportunidad para sumar en Europa, lo han hablado en el vestuario y saben que el esfuerzo de estos 40 minutos puede tener un gran premio con la victoria.



Plantilla competitiva

El Estrella Roja ha formado esta temporada una plantilla muy competitiva, con nombres importantes del baloncesto europeo como Taylor Rochestie o Milko Bjelica, que hace un par de veranos estuvo en la órbita verde y muy cerca de llegar al club de Los Guindos. Estos dos jugadores forman la columna vertebral del equipo, bien secundados por el joven pívot francés Mathias Lessort y el escolta James Feldeine. El mejor de Estrella Roja en las estadísticas es el base Taylor Rochestie, ex de Maccabi Tel Aviv entre otros importantes equipos europeos y que la última temporada se enfrentó al Unicaja en las filas del Lokomotiv Kuban. Rochestie es el 4º jugador de la Euroliga en valoración (19.8), con 17.8 puntos y 5.4 asistencias de media por encuentro. Tras el americano es Milko Bjelica el jugador más inspirado del Estrella Roja esta temporada, con una media de 16.6 puntos y 15 de valoración por partido. Bajo los aros del Estrella Roja es Mathias Lessort quien domina los rebotes, 4º de la máxima competición europea con 7 capturas por encuentro, a los que le suma 10.2 puntos de media. James Feldeine (10.6 pts) es otra apuesta segura.

En cuanto a las estadísticas colectivas, el Estrella Roja destaca por ser el 2º mejor en rebotes ofensivos de la Euroliga, con una media de 13.2 capturas en ataque. Precisamente el Unicaja también es destacado en este apartado, con 11.8 rebotes ofensivos por encuentro que le colocan en 4ª posición. La lucha por dominar los aros parece que será una de las claves esta noche en el Carpena.

Europa permite pocos errores. El del día del Brose se arregló la semana pasada en Estambul. Hoy no se puede fallar. El Unicaja es favorito y debe demostrarlo. En el Carpena hay que ganar sí o sí. Por delante, una prueba de madurez para saber a qué nivel está este Unicaja.