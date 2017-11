El dilema de la ACB o la Euroliga

Me encanta esta época de la temporada donde victorias y derrotas de ACB o Euroliga se mezclan y si no tienes las ideas claras pueden afectar en la identidad de tu equipo.

La realidad del Unicaja es que, tanto en liga doméstica (4-4) como en la continental (3-3), al equipo le está costando encontrar la regularidad en el rendimiento local/visitante. Mirando los partidos jugados en Málaga, el balance en Liga Endesa es 3-1, mientras que en Euroliga es 2-1. El equipo necesita jugar delante de su afición, se siente arropado y confiado jugando de local. En ACB tiene aún algo de margen para que la Copa no peligre, en Euroliga tiene racha de victorias abierta y además hoy recibe a un equipo de nuestro nivel.

Creo que esta temporada los aficionados tienen un reto alucinante, apoyar durante toda la temporada al equipo en sus partidos de casa pase lo que pase en sus desplazamientos.

Tras el partido de Gipuzkoa, 1) El equipo tiene que agarrarse a la Euroliga, racha abierta de victorias, diferentes rivales, diferente arbitraje, diferentes motivaciones? 2) Recuerdo que cuando era jugador y venías de una mala derrota fuera de casa, era pisar el Carpena, ver a la peña vestida de verde y la adrenalina empezaba a fluir, la motivación se multiplicaba. 3) Agarrarse a la defensa ante un equipo que en sus victorias mete 84 puntos y en sus derrotas 78 parece bastante obvio. 4) Defender, asegurar el rebote y ser conscientes de que las canastas fáciles ayudan mucho en los partidos a pocos puntos. 5) Dar la cara, hay que salir del parquet con las rodillas ensangrentadas del campo, no dar un balón por perdido ni una canasta fácil. 6) A Joan Plaza le motivará jugar contra un equipo donde dejó una gran huella como entrenador.

Zalgiris Kaunas

Escuela lituana por excelencia, dirigidos por un mito del baloncesto europeo (Jasikevicius) que aún tenemos en nuestras retinas como jugador dando lecciones de cómo ganar partidos. Como entrenador sin duda marcará una época. Viendo los números, nos superan en muchos apartados estadísticos T2p (igualdad 52% vs 51%), T3p (ligera ventaja de ellos 41% vs 30%), TL (clara ventaja de los lituanos 81% vs 65%). Es en el rebote ofensivo, Unicaja es claramente superior 12 vs 9, estas segundas opciones serán claves hoy. Si quieren un jugador destacado del Zalguiris fíjense en su base Kevin Pangos, esloveno formado en Gonzaga College y está saliendo con 13 pts y 4 asist por partido con un más que digno 46% T3p tirando casi 6 triples por partido.