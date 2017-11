Ulanovas acaba con el Unicaja sobre la bocina

El ortodoxo zurdo Edgaras Ulanovas, sobre la bocina, destrozó la ilusión del Unicaja y del Martín Carpena, que soñaban ya con una segunda prórroga, y le dio la victoria al Zalgiris ante el equipo malagueño: 83-85. Necesitó el cuadro lituano una prórroga para derrotar al Unicaja, que parecía enterrado a 1:24 del final (64-72), pero que reaccionó, con más corazón, raza e individualidades que baloncesto. Y forzó el tiempo extra (72-72). Y en el tiempo extra volvió a ir a rebufo el cuadro de Joan Plaza. Pero de nuevo, como un ratito antes, Ray McCallum forzó el empate en los instantes finales. Esta vez tuvo una posesión de 1,9 segundos el Zalgiris y lo aprovechó la pizarra de Saras Jasikevicius, para hundir la resistencia malagueña: 83-85.



Volvió a perder el Unicaja en casa en Euroliga, como ante el Brose hace unas semanas. Y eso no es buena señal. Las formas fueron distintas. Sin Nemanja Nedovic, el equipo malagueño tiró de corazón más que de cabeza. Y llegó a ir hasta 20 puntos abajo: 36-56.



Pero no se rindió el Unicaja. Y hay que agradecerlo, sin duda. El equipo malagueño lo intentó y lo consiguió. Remó y remó y encontró recompensa. Recortó 8 puntos en un minuto y medio y forzó la prórroga. Pero en el momento de la verdad, de nuevo, le faltó al Unicaja energías e ideas. Y cayó en casa ante el conjunto lituano.



El tiro de la victoria de Ulanovas:



RESUMEN CUARTO A CUARTO

Cuarto 1

Cuarto 2

Cuarto 3

Cuarto 4

Prórroga

McCallum inaugura el partido y Brooks se muestra muy animado y participativo: 11-7. Jasikevicius no tarda en mover su banquillo, con muchísimos cambios, y encuentra soluciones. Toupane hace daño y White se culega del aro: 15-18. El Unicaja no encuentra su ritmo y el Zalgiris anota muy fácil. Triple de White: 15-21. Augustine pone el 17-21 en el marcador.Plaza mete más presión en defensa con un imperal Milosavljevic, que tapa líneas de pase. Musli entra en acción, saca una antideportiva y con cuatro tiros libres remonta el partido, tras robo y canasta de Waczynski: 25-23. El partido entra en una fase de imprecisiones, malos tiros y alguna pérdida. El parcial ya es de 10-2, tras otros tiros libres de Milosavljevic: 27-23. Pangos tira del Zalgiris, con un triple y una penetración: 29-30. El Unicaja vuelve a caer en la ansiedad, pierde dos balones estúpidos en mitad de la pista y el Zalgiris no perdona: 29-34. McCallum trata de encontrarse a sí mismo: 33-36, a 2:14.Aunque parezca increíble, el Uinicaja no aprende la lección del tercer cuarto El parcial llega a ser 36-56, con un increíble 2-15 para el Zalgiris en apenas unos minutos. El Unicaja corta la sangría con una canasta de Dani Díez y un triple de Jeff Brooks. Para el partido Jasikevicius, con 41-56. Problemas de nuevo en el tiro libre para el Unicaja. Jasikevicius, con 42-56, devuelve a Pangos a pista. Dos libres para Brooks, 44-56, a 2:01. Y Augustine certifica el 10-0 de parcial, con un ganchito para poner el 46-56. Al final del cuarto, 48-59.Canasta de Salin para empezar. Pero el partido se enmaraña y el Zalgiris lo lleva a un sitio donde no le interesa en nada al Unicaja. Tres minutos y medio después de arrancar el cuarto, el resultado es de 51-61. Jankunas es eliminado por 5 faltas y el Zalgiris entra en bonus. El Unicaja comienza a creérselo: triple de Waczynski y robo de McCallum: 58-64. Tiempo muerto en pista a 4:19. Pero Ulanovas devuelve al Unicaja a la dura realidad, con dos canastas seguidas y malos ataques malagueños: 59-70, a 2:43. Comienza a desfilar el Carpena. Pero Augustine anota de dos y McCallum mete un triple: 64-70. Tiene un ataque el Unicaja para ponerse a tres, pero pierde la bola y no perdona el Zalgris: 64-72, a 1:27. Pero e Unicaja se lo cree y el Zalgris se hunde de miedo.Milaknis hace mucho daño en la prórroga, donde Plaza rota en ataque y defensa a Mcallum y Alberto, y es Carlos Suárez, imperial de nuevo jugando como pívot, el que empata: 81-81. Anota Davies y McCallum falla dos ataques consecutivos. Pero tampoco ve aro Zalgiris y con 81-83 tiene el Unicaja la última bola. Penetra y anota McCallum: 83-83, a 1,9 segundos. Pero Ulanovas recibe el balón y anota sobre la bocina para matar las ilusiones del Unicaja.