Nedovic volverá a ser baja en Madrid

El Unicaja tampoco podrá contar para el partido contra el Real Madrid con Nemanja Nedovic. El escolta serbio será baja también para el encuentro de este mismo jueves, también de Euroliga, ya que sigue con fuertes molestias en su hombro izquierdo, tras sufrir un fuerte golpe en el encuentro de ACB del domingo ante el Gipuzkoa. El balcánico sufre una contusión aguda en la articulación acromio-clavicular izquierda, y tras perderse el encuentro ante el Zalgris tampoco jugará ante el Real Madrid.

"Juraría que no jugará en Madrid, aunque no hablé hoy con los médicos. Si viaja es para seguir tratándose, pero no jugará", explicó Joan Plaza. ¿Y para Andorra?, le cuestionó este periódico. Plaza puso cara de póker y explicó que no quiere vaticinar nada, pero que las sensaciones no son demasiado buenos respecto al estado de salud del jugador del Unicaja.

"Nedo" vio el encuentro ante el Zalgiris, en el eque el equipo malagueño cayó en la prórroga, sentado en el banquillo, con ropa de calle, y no realizó ningún tipo de trabajo. El jugador se está tratando y los servicios médicos del Unicaja esperan poder recuperarle, siendo generosos, para el próximo domingo, en la visita del Unicaja al Andorra.