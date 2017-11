Alargar la reacción final

Tras el grandioso final de partido del pasado martes en el que aficionados y jugadores estuvieron unidos en gran sintonía buscando una victoria que durante 30 minutos parecía imposible, ya tenemos la siguiente batalla dentro de este camino hacia el trono continental: visita a la capital ante un rival que, con su racha de tres derrotas seguidas, puede parecer tiene problemas. Está claro que el Unicaja no puede llorar y echar de menos a un jugador por mucho que éste aporte, pero el equipo tiene que acostumbrarse. El martes tardó 30 minutos en darse cuenta. Llega un momento de la temporada y de los partidos, sobre todo con el calendario en el que el equipo está inmerso, en el los jugadores tienen que JUGAR. Con 35 minutos de entrenamiento como bien decía Joan Plaza, ¿qué esperamos que preparen los técnicos? Hablarles del rival, de cómo juegan, conocimiento de los jugadores y? ¡A JUGAR!

A pesar de la derrota y de los problemas iniciales, a mí me gustó mucho el carácter del equipo. Ver a Brooks, Suárez, Waczynski, McCallum y compañía luchar en el último cuarto y prórroga como se vio contra el Zalgiris me hace ser optimista. Porque a mí me encantaron los arrestos de los jugadores.



Prolongar el estado de energía

1) Mirando los números parece claro que meter puntos en importante en este deporte. Contra el Zalgiris, 48 puntos en los primeros 30 minutos y 35 puntos en los últimos 15. A poco que las pérdidas se controlen (16 son demasiadas) y los tiros de tres puntos entren algo más (29% en el acumulado y 22% contra los lituanos) el equipo estará mas cómodo.

2) Si alguien está preocupado por Alberto y su rendimiento yo les diría que no sufran, hoy o el domingo recuperará sensaciones y volverá a estar mas cómodo, como el resto del equipo.

3) Defender y correr. Intentar meter alguna canasta fácil de contraataque en los primero 10 minutos de posesión, se me antoja fundamental para el devenir del partido. Los porcentajes de tiros de dos puntos mejorarán y el equipo estará mas cómodo.

4) Aprovechar las dudas del rival. El Madrid, al contrario del Unicaja, se dejó ir en Vitoria y entregó el partido ante la superioridad y acierto del Baskonia.

5) Buen partido para Shermadini y Musli, ante Tavares, que es mas grande que ellos, deben de estar mas sueltos.

Real Madrid

Puede parecer que el Madrid, con la pérdida de Kuzmic, Ayón y Randolph no tiene juego interior, pero viendo que tienen a Reyes y Tavares de «5» y a Thompkins en el «4», más otros jugadores que pueden ayudar tipo Maciulis, digamos que tienen de sobra. Además tienen a Doncic, que día sí y día también se encarga de reducir su estancia en Europa y de insistir en ser el número uno del próximo draft de la NBA.

Por ahora, el equipo es bastante previsible, sus manejadores de balón Doncic y Campazzo (30 puntos entre ambos) les restan protagonismo a sus aleros definidores: Carrol, Rudy, Causeur, Taylor y Maciulis (25 puntos hacen entre cinco jugadores). Pero OJO, en la victoria sobre el equipo malagueño en Liga hace 23 días sólo Carrol y Rudy hicieron 40 puntos. Con la llegada de Tavares, el equipo tiene mucho mas equilibrio.

No quería cerrar esta previa sin darle la enhorabuena a mi amigo Curro Segura por su incorporación como ayudante de Pedro Martínez en el staff del Baskonia. Supongo que en EBG estarán más tranquilos al comprobar que su hijo se queda en Málaga en el equipo mini. ¡Mucha suerte, Curro!