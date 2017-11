Plaza: "Sabíamos lo que había cuando entramos en Euroliga"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, no ha puesto paños calientes a la derrota de su equipo ante el Real Madrid y ha reconocido que el cuadro blanco ha sido mejor. "Ha ganado el equipo que más se lo ha merecido, el que más acertado ha estado y el que menos errores ha cometido. No lo justifica solo la calidad del Real Madrid ni que Doncic no solo meta puntos y se vaya a coger 10 rebotes, sino mirarnos nuestro propio ombligo y ver que con 16 balones perdidos es muy difícil competir a un gran nivel y sobre todo ante un equipo como el Madrid. Que nos metan 13 puntos tras rebote ofensivo quiere decir que hemos cerrado muy mal el rebote y hemos permitido muchos triples después de rebote ofensivo. Tener un 21 por ciento en tiro de tres ante un 50 por ciento hace que se vea la diferencia.Tenemos que seguir compitiendo, tenemos un partido muy importante el domingo y vamos a ir a por ello", ha comentado en rueda de prensa.

En todo caso, el catalán no ha querido excusarse en lo apretado del calendario y en la lesión de Nemanja Nedovic, su jugador estrella. "Lo he dicho muchas veces, en Málaga y también aquí en Madrid donde me soportaron tres años, que nunca me acuerdo ni de los lesionados, aunque es una obviedad que Nedovic es muy importante, ni tampoco lo hago del calendario, que lo sufrimos todos. Sabíamos que nos metíamos en este charco, de cansancio, de jugar cuatro partidos en siete días. No me gusta que lloremos por estas cosas. A lo hecho pecho, siendo una obviedad que a Nedovic se le necesita en ataque".

Así, ha reflexionado sobre las lesiones y la influencia que tiene sobre ellas la gran cantidad de partidos que se juegan durante una temporada. "Siempre hemos hablado que cualquier sobre explotación es mala. Llevo diciendo muchos años que hay que sentarnos y debatir. Las lesiones que tenemos nosotros como la de Nedovic que se arrastra de su etapa de selección, pero hay que hacerlo a posteriori, en mitad de temporada lo odio, no quiero excusas. El calendario debe ser más consecuente".

En cuanto a los resultados, Plaza asegura que "echa de menos" un par de victorias en ACB. "Antes del partido contra el Zalgiris expliqué que en Euroliga no hay lugar a lamentarse. Es cierto que echamos de menos un par de victorias en ACB. Hay que asumir que equipos que están ganando de 30 y luego pierde, no es un factor solo de la Euroliga. Perder en Zalgiris tras prórroga es una putada. En ACB deberíamos tener un par más".

En ese sentido y ante la dureza de la Euroliga, el catalán ha invitado a todo el entorno cajista (club, jugadores, afición y prensa) a aprender a relativizar las derrotas. "Es clave. Ahora podemos mirar a la NBA. Salimos a ganar, pero con partidos cada 48 horas hay que asimilar. Hemos ganado a Fenerbahce, Efes, que era muy malo... Tenemos que maximizar nuestro rendimiento cada partido y hacerlo rápido. Nos tenemos que educar de que hay partidos que no se pueden remontar y hay que pensar en el siguiente, esto es común cuando se juegan cerca de 70 partidos", ha finalizado.