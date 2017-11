El Unicaja, sin nada que perder ante el Madrid

Nedovic es baja y Randolph se lesiona.

Competir, competir y competir. Es la consigna, la única fe a la que ha de agarrarse el Unicaja esta noche en su visita al Wizink Center del Real Madrid. Ante un rival muy herido y el doble de peligroso, el equipo malagueño debe mirarse ante el espejo y demostrarse a sí mismo que es digno de estar luchando con los de arriba. Que hay buena materia prima y que, más que nunca, hoy no tiene absolutamente nada que perder. El negro panorama del Unicaja cada vez que visita la «Casa Blanca» invita a ser optimista. Por meras matemáticas y probabilidades. Porque, de una vez por todas, el Unicaja deberá ganar alguna vez allí. Lleva 14 derrotas consecutivas en la Liga Endesa y la última vez que los malagueños asaltaron la pista del Madrid fue el 15 de marzo de 2013, en un encuentro de Top 16 de la Euroliga (74-77).



Tiene que aclarar ideas el equipo malagueño. Sin la presión de saberse favorito, como en San Sebastián o en el Carpena este martes, el Unicaja ha de jugar sus cartas. Mantener su buen nivel defensivo. Aprovechar su superioridad interior (Randolph, Ayón y Kuzmic no están, aunque ha llegado Tavares) y esperar que, sin Nedovic, el resto del equipo dé un paso al frete. Joan Plaza quiere hacer piña y decidió llevarse a sus 14 jugadores a Madrid, incluyendo a la expedición a Nemanja Nedovic, al que el propio Plaza descartó el martes. «Si viaja es sólo para seguir tratándose allí con nosotros», dijo el técnico. Contar con «Nedo» está más enfocado al viaje del sábado a Andorra, directos desde Madrid.



El equipo no atraviesa un buen momento tras perder en San Sebastián (71-63) y en casa ante el Zalgiris (83-85), dos encuentros que había que ganar sí o sí para estar en la carrera por los objetivos del curso, tanto en ACB como en Euroliga. Así que Plaza ha decidido que todo el equipo se traslade hasta Madrid para estar juntos y hacer equipo. La expedición malagueña se subió ayer en el AVE a las 16.00 y llegó por la noche a Madrid.





Para el encuentro, Plaza deberá realizar dos descartes. En el caso de la Euroliga no es necesario hacer altas y bajas, como en la ACB. By que previamente han sido inscritos, lógicamente, en la competición. Se quedaron sin vestirse el martes ante el, en la dolorosa derrota en la prórroga, tanto Nemanja Nedovic como Viny Okouo . Veremos si repite o da entrada a. La baja de Nedovic se dio por segura.Los hombres de Pablo Laso han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Y eso que arrancaron con un espectacular 4-0 en Euroliga y un demoledor 7-0 en la ACB. El Madrid llega «» de Vitoria, tras perder contra el Baskonia por 105-75. Además, Anthony Randolph volverá a ser baja al volver a lesionarse. Sí podrá jugar el «gigante» Tavares, recién fichado.Para el aficionado, seas del equipo que seas, ver en acción aSeguro que Plaza tiene preparada alguna trampa, como una defensa sobre él de. Pequeños detalles que sumen. Y que permitan al Unicaja competir en Madrid.