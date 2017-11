Plaza: "No nos vamos con la sensación de catástrofe, sino de que tenemos que aprender"

Joan Plaza se mostró sereno en la sala de prensa del Poliesportiu d'Andorra, tras la derrota del Unicaja ante el MoraBanc, la cuarta consecutiva en los últimos 8 días. El catalán hizo una primera valoración extensa de lo visto durante los 40 minutos.

"El punto de ansiedad después de tantos partidos perdidos hace que el nivel de eficacia sea menor y que no haya tranquilidad de tomar algunos tiros o dominar cuestiones que en nuestro caso son habituales de dominar, como es el caso de los rebotes. No podemos apelar a los balones perdidos, pero sí a un porcentaje de tiros libres de un 30% de diferencia respecto a Andorra. El que nosotros anotemos por debajo del 60% en tiros libres explica esa sensación de no estar completamente en el partido, de no estar bien. Esto nos obliga a hacer jugar a jugadores más minutos de los que quisiéramos o en distintas posiciones de las que quisiéramos. Entonces hay un cúmulo de pequeñas cosas que nos han llevado hasta aquí, que las resolveremos, pero evidentemente desde el deseo de seguir trabajando igual que hasta ahora porque entre los jugadores y nosotros no cambiaríamos ni una coma de trabajar como lo estamos haciendo hasta ahora, pero sí es verdad que debemos ser capaces de ser mentalmente muchos más fuertes para alternar partidos de Euroliga y de la ACB y no dejarnos derrotar tras dos o tres malos tiros durante el partido. Tenemos que resolverlo dentro del equipo, jugadores y staff somos la solución. Es evidente que hay muchos ejemplos que nos pueden ayudar tanto en la Liga ACB como en la Euroliga sin que sirvan de excusa para nosotros porque cada club es un mundo. Pero equipos como Efes que empezaron 0-5 ganaron 3 partidos y se metieron o equipos como FC Barcelona o Baskonia, que estuvieron muy mal en la Euroliga, ganando dos partidos han sido capaces de volver al ritmo normal de exigencia. Hay muchos ejemplos y está dentro del equipo encontrar y tener la calma suficiente para controlar la ansiedad que nos bloqueó en este partido y otros días. En el baloncesto la puntería es vital y si tienes un punto de ansiedad lo tiras todo por tierra", aseguró.

El técnico no sabe el por qué de esta mala racha, aunque sí ve algunas cuestiones a mejorar. "Me voy con la sensación de que no hay una explicación válida. Llevamos varios partidos con porcentajes de tiro muy bajo de 2 y de 3, que en este partido también ha sido malo desde el tiro libre. Somos los mismos jugadores y los mismos sistemas, incluso ahora mejorados, que hicieron que el Unicaja fuera líder de anotación al principio de la Liga. La única diferencia es que entonces había una semana para preparar los partidos y ahora son cada dos o tres días. Es lo único que ahora es más difícil y que debemos ser capaces de resolverlo. En otras Ligas hay equipos que pueden volcar sus esfuerzos en la Euroliga porque saben que en su Liga nacional ganarán su partido con facilidad, pero todo el mundo sabe que en la Liga ACB esto no es así. Es una cantidad de partidos, de viajes y de atención fallida que hay que ir sorteando según las circunstancias", explicó.

Plaza no pierde el optimismo. "No nos vamos con la sensación de catástrofe en absoluto, sino de que tenemos que aprender y de la misma manera que habrá rachas positivas de dos o tres partidos seguidos ganando, también acumularemos rachas de partidos perdidos y aquí también se verá quiénes son adultos y serios para resolver el problema. Hay que tener calma. Es mi quinta temporada en el Unicaja y ya he resuelto muchas situaciones complejas porque tenía un cúmulo de lesionados, como hace dos o tres temporadas, o porque estás perdiendo una serie de partidos que no contabas con perderlos. El problema es el ritmo tan rápido de esta Euroliga, que nos lleva a estar muchos días fuera de casa y a cambiar entrenamientos. Yo, desde mi perspectiva, trato de ayudar ajustando entrenamientos tanto en duración como de exigencia. Esta racha es algo que habrá que ver si los jugadores pueden superarla. No porque suspendamos más o menos entrenamientos, viajemos más o menos cómodos o porque pongamos premios económicos o de otro tipo acertarán más o menos en sus tiros. Lo que tienen que hacer es aguantar este nivel de presión sin pensar en los viajes o en las lesiones, sin justificaciones, como yo he hecho toda mi vida de no hacer bandera de eso para justificar una derrota".

También fue cuestionado sobre la importante baja de Nedovic, aunque Plaza cree que siendo un jugador vital, hay vida al margen de "Nedo". " Entre todos, desde el club, el staff y el resto de jugadores se ha creado la idea de que Nedovic es un jugador franquicia. Es evidente que aporta una serie de valores, pero el año pasado nosotros jugamos la final de la Eurocup y él participó como uno más. Se ha creado una tendencia de que él es el que debe resolver los problemas. Yo no niego que es un jugador que mete 13 ó 14 puntos de media, que es el mejor pasador del equipo con 5 ó 6 asistencias por partido y que tiene un don natural para jugar al básket, pero siempre digo que no podría ser yo propietario o socio de un club que hiciera bandera del jugador que no está. O de porque tener 5 partidos en 9 días que ahora justifique la derrota. En mi caso ni lo he hecho ni lo voy a hacer ahora. Se trata de intentar recuperarlo. Tiene una lesión muy peliaguda que ya tenía cuando estaba con la selección y probablemente la única solución puede ser -y ahora hablo gratuitamente- pararlo dos o tres semanas. Tenenos que ser capaces de sobrevivir a lesionados, rotaciones, viajes... Tenemos que ser lo mejor que podamos ser cada día contra un equipo más o menos potente delante. Tenemos que ser nosotros mismos y no desvirtuarnos", finalizó.